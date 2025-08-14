Wizz Air svela un’ampia espansione del network con 16 nuove rotte da Venezia, Milano, Roma e Pescara

Wizz Air espande ulteriormente il suo network italiano con il lancio di nuove rotte internazionali da Venezia, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Pescara.

“Questa espansione sottolinea il focus strategico di Wizz Air sull’Italia, che rappresenta il suo mercato più grande in termini di passeggeri trasportati, e il suo impegno a offrire collegamenti diretti e convenienti verso l’Europa centro-orientale, settentrionale e occidentale.

A supporto dell’espansione a Venezia e per servire i passeggeri del Nord-Est Italia, Wizz Air aggiunge un terzo aeromobile Airbus A321neo alla sua base. Questo aereo moderno è noto per il suo comfort, la bassa rumorosità e le emissioni ridotte”, afferma Wizz Air.

“Le nuove rotte da Venezia sono:

Bordeaux: tre voli settimanali il martedì, giovedì e sabato, con il primo volo il 2 dicembre.

Larnaca: tre voli settimanali durante la stagione invernale e due in estate, con il primo volo il 2 dicembre.

Tallinn: due voli settimanali durante l’inverno e due in estate, con il primo volo il 3 dicembre.

Kutaisi: due voli settimanali il martedì e sabato, con il primo volo il 2 dicembre.

Londra Luton: volo giornaliero con il primo volo l’1 dicembre.

Valencia: quattro voli settimanali il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, con il primo volo l’1 dicembre.

Tel Aviv: due voli settimanali il lunedì e venerdì, con il primo volo l’1 dicembre.

Da Milano Malpensa saranno disponibili cinque nuove rotte:

Alicante: quattro voli settimanali, con il primo volo il 26 ottobre.

Brasov: tre voli settimanali, con il primo volo il 28 ottobre.

Cluj-Napoca: quattro voli settimanali, con il primo volo il 29 marzo 2026.

Glasgow: tre voli settimanali, con il primo volo il 27 ottobre.

Siviglia: cinque voli settimanali, con il primo volo il 26 ottobre.

Da Roma Fiumicino verranno lanciate tre nuove rotte:

Brasov: tre voli settimanali, con il primo volo il 27 gennaio 2026.

Glasgow: tre voli settimanali, con il primo volo il 27 ottobre.

Bordeaux: tre voli settimanali, con il primo volo il 28 ottobre.

Infine, per quanto riguarda Pescara, una nuova rotta per Iasi (Romania) avrà due voli settimanali il martedì e sabato, con il primo volo il 9 dicembre.

I biglietti per queste nuove rotte saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 14 agosto su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ. Questa espansione fa parte dell’iniziativa ‘Customer First Compass’, un piano di investimenti da 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per migliorare l’esperienza dei passeggeri, espandere continuamente il network e offrire servizi innovativi”, prosegue Wizz Air.

“Siamo entusiasti di annunciare un’altra significativa espansione in Italia, che rimane il nostro mercato più importante in Europa”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Una parte fondamentale di questo impegno è l’aggiunta di un terzo aeromobile alla nostra base di Venezia, che ci consentirà di offrire ancora più rotte e opportunità ai passeggeri nel Nord-Est. Le nuove connessioni da Venezia, insieme a quelle da Malpensa, Fiumicino e Pescara, non sono solo un’espansione del network, ma una testimonianza tangibile del nostro investimento in Italia e della nostra dedizione a soddisfare una domanda in crescita. Offrire nuovi collegamenti verso l’Europa settentrionale, orientale e occidentale significa dare ai nostri passeggeri una scelta sempre più ampia e conveniente per i loro viaggi, il tutto in perfetta armonia con la nostra iniziativa ‘Customer First Compass’, che mira a elevare l’esperienza di viaggio e a rafforzare la nostra leadership di mercato”.

“L’aggiunta di un terzo moderno aeromobile Airbus A321neo è un investimento chiave nella base di Venezia. Conosciuto per il suo comfort e la bassa rumorosità, l’A321neo riduce significativamente le emissioni, rafforzando l’impegno di Wizz Air per la sostenibilità ambientale.

Nei primi sette mesi del 2025, la compagnia aerea ha operato quasi 2200 voli da e per Venezia, con un aumento di quasi il 20% rispetto all’anno precedente, e ha accolto oltre 460 mila prenotazioni di passeggeri (+26,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), raggiungendo un tasso di completamento medio del 99,7%”, continua Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Venezia è un pilastro della nostra strategia di crescita in Italia, e siamo orgogliosi di rafforzare il nostro impegno nella regione del Nord-Est. L’aggiunta di un terzo aeromobile A321neo all’avanguardia alla nostra base è la prova della nostra strategia a lungo termine qui. Ci permette non solo di lanciare sette nuove rotte, portando il nostro totale a 18, ma anche di offrire ai passeggeri di questa regione dinamica connessioni più dirette e convenienti verso una vasta gamma di destinazioni in Europa e oltre. Tutto questo fa parte della nostra missione di fornire opzioni di viaggio accessibili migliorando l’esperienza dei passeggeri”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto al posizionamento del terzo aeromobile di Wizz Air presso l’Aeroporto di Venezia”, ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “Questo investimento conferma il potenziale del bacino d’utenza locale e il ruolo strategico dell’aeroporto nello sviluppo delle connessioni internazionali. Le nuove destinazioni, che si aggiungeranno alla già consolidata offerta di rotte di Wizz Air da Venezia, offriranno maggiori opportunità ai passeggeri e impatti positivi per il territorio”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Gruppo SAVE – Photo Credits: Wizz Air)