Aeronautica Militare: tre interventi in una notte per gli elicotteri del soccorso, due sull’isola di Pantelleria e uno in Friuli Venezia Giulia

L’Aeronautica Militare informa: “Notte di intensa attività per gli equipaggi del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, centri di ricerca e soccorso sempre pronti ad intervenire su tutto il territorio nazionale a favore di persone in difficoltà o in pericolo di vita.

La notte tra sabato 16 e domenica 17, un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare di base sull’aeroporto di Trapani, è intervenuto per trasportare d’urgenza un infartuato e un traumatizzato dall’isola di Pantelleria all’ospedale di Trapani. La missione è stata coordinata dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), che ha disposto il decollo dell’elicottero su richiesta della Prefettura di Trapani.

L’equipaggio, con a bordo un medico e un infermiere dell’ospedale, è decollato per Pantelleria per la prima missione alle 23:30 circa. Raggiunto il luogo, il paziente infartuato, un uomo di 59 anni, è stato imbarcato e trasportato immediatamente all’ospedale di Trapani. Subito dopo l’elicottero è decollato nuovamente per Pantelleria per soccorrere il secondo paziente, un ragazzo di 17 anni con una frattura scomposta. La seconda missione si è conclusa con il rilascio del giovane traumatizzato all’ospedale di Trapani alle 4 del mattino, per poi rientrare in base e riprendere la prontezza di ricerca e soccorso nazionale.

“Nelle stesse ore, veniva attivata dal Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico un’altra missione complessa di ricerca e soccorso a favore di un escursionista disperso in montagna in zona Col Nudo, in provincia di Pordenone, in concorso con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Un elicottero HH-139B dell’83° Gruppo SAR è decollato poco dopo la mezzanotte dalla base stanziale di Cervia e dopo uno scalo su una aviosuperficie limitrofa alla zona di ricerca per imbarcare due tecnici CNSAS, si è diretto sulla zona per effettuare le ricerche del disperso.

L’uomo, individuato grazie al lavoro sinergico tra tutte le squadre di soccorso coinvolte nell’operazione, è stato recuperato dall’equipaggio dell’Aeronautica Militare con il verricello poco dopo l’una di notte e rilasciato in buone condizioni di salute sulla stessa aviosuperficie di Claut da dove erano partiti i soccorsi”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Lo Stormo garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa.

Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’83° Gruppo Volo SAR, sito su Cervia, l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma)“, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)