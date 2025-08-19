Wizz Air amplia il suo portafoglio clienti grazie alla partnership con Trevelfusion

Wizz Air annuncia una nuova partnership strategica di distribuzione con Travelfusion, il più grande aggregatore di contenuti di volo al mondo, ora attivo in tutti i mercati.

“Questa collaborazione rappresenta un passo avanti significativo nell’impegno costante di Wizz Air volto a migliorare accessibilità, convenienza e connettività per i viaggiatori in Europa e oltre.

Attualmente, gran parte dei viaggi in Europa non vengono gestiti direttamente dalle compagnie aeree, con il 45% dei viaggiatori che effettua prenotazioni attraverso canali retail come le agenzie di viaggio online (OTA), mentre il 72% dei passeggeri a livello globale preferisce prenotare online.

Questa collaborazione segna la prima partnership strategica di Wizz Air con un content aggregator ed è una tappa importante nella nuova strategia commerciale della compagnia, volta ad ampliare l’accesso alle proprie tariffe e ai propri servizi tramite le principali agenzie di viaggio online e piattaforme di prenotazione. Attraverso questo accordo, Wizz Air estenderà la disponibilità delle sue tariffe e dei suoi servizi a una gamma più ampia di clienti, tra cui le maggiori OTA, compagnie di travel management (TMC), strumenti di prenotazione online booking (OBT) e tour operator connessi alla rete globale di Travelfusion. In cambio, Travelfusion ottiene l’accesso a una delle compagnie aeree low-cost a più rapida crescita in Europa, con tariffe imbattibili, un network di rotte in continua espansione e un ampio portafoglio di servizi accessori”, afferma Wizz Air.

“Siamo orgogliosi di compiere questo passo importante per rendere le tariffe di Wizz Air più visibili e accessibili ai clienti che prenotano tramite piattaforme di terze parti. Questo accordo segna l’inizio di una collaborazione strategica con agenzie di viaggio online e aggregatori”, dichiara Silvia Mosquera, Chief Commercial Officer di Wizz Air. “Collaborando con Travelfusion, compiamo un primo passo nell’ampliare l’accesso alle tariffe convenienti di Wizz Air, in linea con il pilastro ‘Prezzo’ della nostra Customer First Compass. Nell’ultimo anno finanziario abbiamo trasportato oltre 68 milioni di persone attraverso il nostro network di oltre 200 destinazioni: quest’anno puntiamo a raggiungere i 75 milioni. Vogliamo rendere i viaggi ancora più accessibili a un numero sempre maggiore di passeggeri e garantire maggiore trasparenza durante tutta la loro esperienza di viaggio. Let’s WIZZ!”.

“Questa è la prima partnership di distribuzione di Wizz Air con un aggregatore di contenuti di volo, a conferma del focus della compagnia su collaborazioni intelligenti e strategiche che supportano una crescita scalabile ed efficiente nei costi, senza rinunciare all’impegno verso viaggi accessibili. Wizz Air ribadisce che le tariffe più basse e l’intera gamma di prodotti ancillari – inclusa la scelta del posto, l’imbarco prioritario, le opzioni bagaglio e altro ancora – continueranno a essere disponibili tramite il sito web e l’app mobile WIZZ, offrendo il miglior valore ai clienti che prenotano direttamente”, prosegue Wizz Air.

“Siamo estremamente entusiasti di annunciare questa storica partnership con Wizz Air”, ha dichiarato Eytan Bicaci Baruh, Vice President Commercial di Travelfusion. “Questa collaborazione rafforza la missione di Travelfusion di offrire contenuti il più ampi possibile, con una particolare attenzione alla distribuzione dei contenuti riguardanti le compagnie low-cost alla nostra rete globale di agenzie partner. Invitiamo tutte le agenzie che desiderano accedere all’offerta esclusiva di Wizz Air, sia che siano già clienti Travelfusion, sia che lo diventino in futuro, a unirsi a noi in questo entusiasmante nuovo capitolo del nostro percorso”.

“La tecnologia di distribuzione fluida di Travelfusion consente a partner come Wizz Air di rendere i propri contenuti immediatamente accessibili attraverso una vasta rete di agenzie, garantendo velocità, efficienza e ampia portata nella distribuzione.

Wizz Air e Travelfusion sono impegnate a proseguire su questa strada, con ulteriori miglioramenti previsti nella seconda metà del 2025 in termini di connettività con le agenzie, assistenza ai clienti e disponibilità di rotte”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)