Lockheed Martin consegna cinque ulteriori Black Hawk® alla Philippine Air Force

Lockheed Martin ha annunciato la consegna di cinque nuovi elicotteri Black Hawk® alla Philippine Air Force. “Questa pietra miliare contribuisce alla modernizzazione in corso delle capacità di difesa del paese e rafforza la sua posizione di membro chiave della global fleet of Black Hawk operators”, afferma Lockheed Martin.

“La comprovata esperienza del Sikorsky Black Hawk helicopter nel migliorare l’interoperabilità e la prontezza congiunta, come dimostrato in esercitazioni come Cope Thunder 2025, continuerà a guidare la cooperazione e la commonality tra gli Stati Uniti e le Filippine”, ha affermato Bill Blair, Lockheed Martin, Vice President and Regional Chief Executive, Asia & India. “La versatilità dell’elicottero Black Hawk nella risposta alle catastrofi, nell’aiuto umanitario e nella protezione delle infrastrutture è stata determinante nell’amplificare la resilienza e il progresso nazionali e ci impegniamo a sostenere la Philippine Air Force nella loro missione di proteggere e servire il popolo filippino”.

“Ad esempio, nelle esercitazioni di aprile, la PAF ha usato i Black Hawk come parte di un joint training exercise condotto dalla 205th Tactical Helicopter Wing in coordinamento con la Philippine Navy a bordo della BRP Davao del Sur. A maggio, la PAF e l’U.S. Air Force hanno completato la joint Cope Thunder Philippines, coinvolgendo aeromobili da entrambe le flotte. I PAF S-70i Black Hawk facevano parte di un programma completo di flight and field training exercises.

Sempre nelle FIlippine, l’Air Force ha utilizzato i Black Hawk per trasportare regolarmente equipaggiamenti di soccorso e forniture critiche alle aree colpite dalla calamità, più recentemente durante il Super Typhon Ofel che ha colpito la provincia di Cagayan a novembre. L’aeromobile è stato utilizzato per la valutazione rapida dei danni delle aree gravemente colpite da questi tifoni.

I versatili Black Hawk, che possono essere configurati per molte missioni, tra cui il firefighting, hanno risposto a un enorme incendio scoppiato a Tondo, Manila a novembre. La PAF ha dispiegato più aeromobili, tra cui i Black Hawk, per condurre helibucket operations”, prosegue Lockheed Martin.

“La consegna di questi cinque nuovi elicotteri Black Hawk rafforza l’impegno di Lockheed Martin nel sostenere la Philippine Air Force e contribuire alle capacità del paese”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)