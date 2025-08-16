Safran Helicopter Engines in testa al Vertical Magazine survey per la quarta volta

Safran Helicopter Engines è stata nuovamente nominata ‘best helicopter engine manufacturer’ dai lettori di Vertical Magazine nel suo annual ‘Helicopter & Engine Manufacturers Survey’. È la quarta volta che l’azienda riceve questo riconoscimento, a conferma del riconoscimento dei suoi operator customers in tutto il mondo.

“Dal 2014, questo sondaggio valuta la qualità dell’after-sales service fornito dagli helicopter engine manufacturers, basandosi sul feedback di utenti, piloti e tecnici. Quest’anno Safran Helicopter Engines ha raggiunto il primo posto in diverse categorie, tra cui ‘Support of on-field technical representatives’, ‘Commitment to product improvement’ e ‘Quality and availability of digital services’“, afferma Safran.

“Il top ranking riflette la forza e la costanza del rapporto di fiducia che abbiamo costruito con i nostri operator customers nel corso degli anni. È un prezioso riconoscimento e un’ulteriore motivazione per tutti i team di Safran Helicopter Engines, che lavorano duramente ogni giorno per fornire supporto e assistenza eccellenti agli helicopter operators in tutto il mondo”, afferma Mathieu Albert, EVP, Support and Services, Safran Helicopter Engines.

“Safran Helicopter Engines è il principale produttore mondiale di helicopter engines, con oltre 75.000 unità prodotte dalla sua fondazione. Offre la più ampia gamma di helicopter turboshafts al mondo e conta oltre 2.500 clienti in 155 paesi”, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran)