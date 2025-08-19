Edelweiss amplia la flotta a corto raggio e acquisisce il suo primo Airbus A320neo

Edelweiss, la principale holiday airline svizzera, sta espandendo la sua short-haul fleet a un totale di 16 aeromobili entro aprile 2026.
“A tal fine, Edelweiss acquisirà due aeromobili dalla sua sister company Swiss International Air Lines (SWISS). Un Airbus A320 (HB-JLQ) entrerà a far parte della flotta a metà ottobre 2025. Un Airbus A320neo (HB-JDB) seguirà ad aprile 2026 come primo aeromobile di questo moderno modello.
Con questa espansione della flotta, Edelweiss rafforza la sua posizione presso l’hub di Zurigo e introduce l’Airbus A320neo, il successore dell’Airbus A320“, afferma Edelweiss
“Sono lieto che Edelweiss continui a svilupparsi sulle rotte a corto e medio raggio e che stiamo compiendo un passo importante verso la modernizzazione della nostra short-haul fleet con il primo Airbus A320neo. L’aeromobile combina state-of-the-art, environmentally friendly technology con un maggiore comfort per i nostri passeggeri”, afferma Bernd Bauer, CEO di Edelweiss.
“L’Airbus A320neo consuma almeno il 15% di carburante in meno rispetto al suo predecessore, riduce le emissioni ed è notevolmente più silenzioso. Questi vantaggi non solo migliorano il bilancio ambientale, ma creano anche ulteriori opportunità di utilizzo sulle rotte più lunghe”, conclude Edelweiss.
(Ufficio Stampa Edelweiss – Photo Credits: Edelweiss)