Enac al Meeting di Rimini 2025: “In volo per costruire il futuro”

Enac informa: “Simulatori di volo, realtà virtuale, professioni del mondo dell’aviazione civile, innovazione tecnologica, mobilità aerea avanzata, riconciliazione trasporto aereo – ambiente, diritti dei passeggeri, inclusività, qualità dei servizi: è il viaggio che Enac propone al pubblico del Meeting di Rimini 2025, dove l’Ente torna protagonista dal 22 al 27 agosto con uno spazio espositivo interattivo, incontri istituzionali e momenti di confronto aperti a tutti i visitatori.

“In volo per costruire il futuro” è il titolo scelto dall’Ente per raccontare il ruolo strategico del trasporto aereo nel connettere territori favorendone lo sviluppo, generare opportunità, promuovere una mobilità area avanzata sostenibile e accessibile, e rendere un servizio alla collettività. Un tema che dialoga in modo diretto con quello dell’edizione 2025 del Meeting “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, incentrato sul valore generativo delle crisi e sulla possibilità di ripartire con visione, responsabilità e coraggio”.

“All’interno dell’area del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo stand Enac sarà un vero e proprio spazio esperienziale di circa 100 metri quadrati. I visitatori potranno cimentarsi con tre simulatori di volo – su diverse tipologie di velivoli, Airbus A320, Boeing B737 e Cessna G1000 -, esplorare uno scalo aeroportuale in 3D grazie al progetto “Enac Verso”, assistere alla proiezione di video e scoprire la campagna di comunicazione “F-Air Play”, pensata per sensibilizzare il pubblico sul fenomeno degli unruly passengers, attiva sui canali social dell’Ente, sul sito e in tutti gli aeroporti italiani.

Ma non si tratta solo di tecnologia: funzionari e professionisti dell’Ente saranno presenti per raccontare da vicino le attività di Enac in materia di sicurezza, diritti dei passeggeri, diritti delle persone con disabilità e a ridotta mobilità, sostenibilità e formazione. Un’occasione preziosa anche per i più giovani, interessati a scoprire le professioni dell’aviazione civile e le opportunità offerte da un settore dinamico e in continua evoluzione”, prosegue l’Enac.

“Tra gli appuntamenti da segnare in agenda, il panel del 26 agosto, ore 13:00, dal titolo “Italia hub del Mediterraneo: infrastrutture, innovazione e sostenibilità per i trasporti del futuro”, a cui parteciperà il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, insieme al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Edoardo Rixi e a esponenti di primo piano del mondo delle infrastrutture e dell’innovazione.

Sempre il 26 agosto, alle ore 17:00 il Direttore Generale Alexander D’Orsogna interverrà nel dibattito “La città interconnessa: connettere territori, creare opportunità. Innovazione e futuro”, portando il contributo Enac sulle grandi trasformazioni in atto nel settore del trasporto e nell’intermodalità.

La presenza dell’Ente prevede anche un momento di approfondimento, il 25 agosto, alle ore 16:30, dedicato al diritto alla mobilità e all’inclusione per tutti i passeggeri e alla presentazione del progetto “Enac Verso”, con una demo live dell’esperienza digitale immersiva.

Anche quest’anno, il Meeting rappresenta un’occasione unica per avvicinare il grande pubblico al mondo del volo, condividere la visione dell’aviazione come spazio di innovazione e raccontare come si costruisce il futuro, insieme”, conclude l’Enac.

(Ufficio Stampa Enac)