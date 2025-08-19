Numero record di nuovi apprendisti e dual students presso Lufthansa Technik in Germania

Lufthansa Technik informa: “Questo mese Lufthansa Technik dà il benvenuto a 375 nuovi colleghi che hanno optato per un apprendistato o un dual study program presso le sedi tedesche o presso filiali e joint venture in Germania. Questo numero ha superato ancora una volta il record dell’anno scorso. È notevole che l’azienda sia riuscita a completare con successo l’intero contingente di training and study programs, nonostante il mercato dell’apprendistato rimanga difficile in tutta la Germania. In totale, oltre 1.000 persone stanno attualmente svolgendo un apprendistato o dual studies presso Lufthansa Technik in Germania.

Ancora una volta, le professioni tecniche e industriali rappresentano di gran lunga la percentuale maggiore degli oltre dodici diversi training programs, con circa il 90% di tutti i nuovi apprendisti in azienda che ricoprono queste posizioni. Inoltre, Lufthansa Technik Group continua a fornire formazione mirata nei settori della logistica e del commercio. Il numero di nuovi dual students, noti come “Technik Students” in azienda, è leggermente diminuito, attestandosi a 41 unità, rispetto allo scorso anno. Anche la gamma di specializzazioni è ampia, dai corsi di laurea triennale e magistrale in discipline ingegneristiche tradizionali come ingegneria aeronautica o meccanica, all’ingegneria industriale e informatica, a IT courses and applied physics”.

“Dei nuovi apprenticeships and dual study programs, circa 250 sono direttamente attribuibili a Lufthansa Technik AG, circa 60 sono assegnati alle Lufthansa Airlines technical operations e i restanti ad aziende di Lufthansa Technik Group. Con quasi il 12%, la quota femminile tra i nuovi assunti quest’anno si attesta ancora una volta a due cifre. L’obiettivo dichiarato dall’azienda di aumentare significativamente la percentuale di dipendenti donne rimane invariato. Lufthansa Technik Group impiega attualmente un totale di 1.024 apprendisti e dual students di tutte le fasce d’età. Anche questo numero stabilisce un nuovo record”, prosegue Lufthansa Technik.

“Siamo naturalmente lieti di dare il benvenuto a un numero record di nuovi tirocinanti e studenti, ma stabilire nuovi record per noi è più che altro simbolico. L’aspetto di garantire attivamente la nostra futura forza lavoro è molto più importante, poiché la nostra formazione di alta qualità contribuisce in modo determinante a contrastare gli sviluppi demografici del prossimo futuro”, afferma Alicja Polednia, Senior Director People Attraction, Development & Leadership at Lufthansa Technik. “Il fatto che siamo riusciti a ricoprire tutte le posizioni aperte con nuovi talenti di grande valore non solo dimostra l’attrattiva della nostra azienda come datore di lavoro, ma sottolinea anche l’efficacia e la forza innovativa delle nostre employer branding and recruiting activities notevolmente intensificate”.

“Proprio lo scorso anno, Lufthansa Technik ha lanciato il suo nuovo employer brand ”Taking off together” con numerose campagne e posizionamenti per aumentare la notorietà tra i diversi target groups. Il campaign’s flagship – nel vero senso della parola – è un passenger ferry completamente riprogettato secondo lo stile dell’employer brand, utilizzato quotidianamente nell’area portuale di Amburgo per pubblicizzare le opportunità di carriera presso l’azienda, non solo ai pendolari locali, ma anche ai visitatori provenienti da fuori Amburgo. Recruiting events a bordo del traghetto, low-threshold digital information and direct application offers, nonché campagne pubblicitarie mirate con affissioni, sono ulteriori componenti del concetto che Lufthansa Technik utilizza con successo per affermarsi.

Per il 2026 Lufthansa Technik prevede di offrire un numero altrettanto elevato di apprenticeships and study programs, con la fase di candidatura già iniziata a giugno di quest’anno. Gli interessati possono informarsi sulle opportunità di carriera e candidarsi direttamente in tedesco e in inglese a questo link: https://lufthansagroup.careers/en/lufthansa-technik/apprenticeship“, conclude Lufthansa Technik

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)