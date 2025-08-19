Qatar Airways inizierà le operazioni presso il New Terminal One al JFK entro il 2026, inaugurando la sua prima lounge negli Stati Uniti

Qatar Airways ha scelto il New Terminal One del New York John F. Kennedy International Airport (JFK) come sua nuova casa a New York.

“La pluripremiata compagnia aerea trasferirà le sue operazioni presso questo terminal all’avanguardia nel 2026 e inaugurerà una Qatar Airways lounge premium, la prima lounge dedicata della compagnia aerea sia a New York che negli Stati Uniti.

Il trasferimento della compagnia aerea al New Terminal One e l’apertura della sua prima lounge dedicata a JFK Airport sono in linea con l’impegno di Qatar Airways nell’offrire un’esperienza di viaggio eccezionale e riflettono l’importanza strategica di New York nella rete globale di Qatar Airways.

Offrendo un efficiente accesso diretto al gate d’imbarco dall’esclusiva lounge di Qatar Airways, la nuova struttura offrirà un’esperienza di livello superiore con premium food and beverage options and best-in-class amenities, tra cui VIP check-in services, relaxation zones, prayer rooms, children’s play areas, premium dining options, duty-free shopping per i Qatar Airways Business Class passengers.

In collaborazione con Qatar Airways, il New Terminal One offrirà un’esperienza eccezionale agli ospiti dall’arrivo alla partenza. L’architettura moderna del terminal, gli spazi luminosi e la tecnologia avanzata garantiranno un viaggio fluido e rilassante, che completa il servizio di bordo di fama mondiale di Qatar Airways“. afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Noi di Qatar Airways non vediamo l’ora di lanciare le nostre operazioni presso il New Terminal One dell’aeroporto JFK e di accogliere i Qatar Airways Business Class passengers nella nostra prima lounge esclusiva negli Stati Uniti. La nostra nuova lounge all’avanguardia offrirà un’esperienza migliorata in ogni punto di contatto e completerà la nostra esperienza di viaggio in Business Class, leader del settore. Dai trasferimenti aeroportuali dedicati al VIP check, fino alle migliori opzioni di shopping e ristorazione, ai passeggeri premium verrà offerto il miglior servizio al mondo presso il New Terminal One. La nostra iniziativa dimostra l’evoluzione dell’impegno di lunga data di Qatar Airways nel collegare i viaggiatori globali a New York e nell’ampliare i nostri servizi in questa destinazione, parte integrante del nostro network negli Stati Uniti”.

Jennifer Aument, New Terminal One CEO, ha dichiarato: “Ringraziamo il team di Qatar Airways per la fiducia riposta in noi mentre iniziamo questo entusiasmante nuovo capitolo insieme al JFK. Come compagnia aerea da sempre sinonimo di eccellenza, la decisione di Qatar Airways di collaborare con il New Terminal One riafferma il forte valore che offriamo ai vettori internazionali che desiderano accrescere la propria presenza a New York”.

“Il New Terminal One è un elemento chiave del progetto di trasformazione di JFK Airport del valore di 19 miliardi di dollari da parte della Port Authority of New York and New Jersey, per un gateway di livello mondiale che includerà due nuovi terminal, la modernizzazione e l’ampliamento di due terminal esistenti, un nuovo ground transportation center e una rete stradale completamente nuova e semplificata.

Qatar Airways ha inaugurato le sue operazioni a New York nel 2008 presso il Terminal 8 a JFK Airport. La rete della compagnia aerea negli Stati Uniti si estende su 11 destinazioni, servendo oltre 3 milioni di passeggeri all’anno. Con 18 voli settimanali da JFK, Qatar Airways collega i viaggiatori dagli Stati Uniti a oltre 170 destinazioni in tutto il mondo attraverso il suo hub principale, il pluripremiato Hamad International Airport“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)