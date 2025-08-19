Ryanair e SACBO insieme per il futuro dei giovani: conclusa a Dublino l’esperienza formativa intercultura

Ryanair informa: “Si è conclusa venerdì 15 agosto nel quartier generale di Ryanair a Dublino l’esperienza formativa di quattro settimane in Irlanda per i sei vincitori delle borse di studio promosse da Intercultura, in collaborazione con SACBO e la società controllata BIS (BGY International Services).

Agata Fabbi, Martina Lupi, Riccardo Romagnoli, Jacqueline Nicole Barollo, Arianna Smaila e Giorgia Opreni hanno avuto l’opportunità di soggiornare a Dublino dal 19 luglio a tutto Ferragosto, perfezionando le proprie competenze linguistiche e immergersi nella cultura irlandese, vivendo un percorso di studio e crescita personale in un contesto internazionale. L’iniziativa, fortemente voluta dall’azienda, rappresenta un investimento concreto sul futuro professionale dei giovani, favorendo lo sviluppo di competenze chiave in un mercato del lavoro sempre più globale e competitivo”.

“In tale ottica, la conclusione dell’esperienza irlandese è stata suggellata dalla visita al quartier generale di Ryanair di Dublino, iniziata con un’accoglienza con welcome juice & pastries, al termine della quale i ragazzi hanno assistito alle presentazioni da parte di rappresentanti di diversi dipartimenti Ryanair. Momento clou è stato l’accesso al simulatore di volo situato nella sede, che i partecipanti hanno avuto modo di testare. La visita si è conclusa con la tradizionale foto commemorativa, a testimonianza di un’esperienza che resterà indelebile nei ricordi dei ragazzi.

Un’opportunità resa possibile dalla sempre più consolidata partnership tra Ryanair e SACBO, che condividono l’impegno nel promuovere opportunità formative di eccellenza per giovani talenti, nella convinzione che siano le nuove generazioni a rappresentare il motore di competenze, innovazione e visione indispensabili per costruire il futuro”, conclude Ryanair.

