Air Europa affida a Lufthansa Technik il component support per l’intera 737 fleet

Lufthansa Technik continuerà a fornire il suo comprehensive Total Component Support (TCS) per l’intera Boeing 737 fleet di Air Europa per diversi anni.

“Un elemento chiave del nuovo contratto è l’estensione dei servizi sia ai due aeromobili 737 MAX esistenti che ai futuri, che Air Europa opera come prima e finora unica compagnia aerea spagnola. Inoltre, la consolidata collaborazione per il component support sulla 737 Next Generation (NG) fleet è stata ampliata con l’accordo recentemente firmato.

Attualmente, la compagnia aerea, con sede a Llucmajor, sull’isola di Maiorca, Baleari, opera un totale di 28 Boeing 737, di cui 26 737 NG e due 737 MAX. La sua flotta 737 MAX è destinata a crescere in modo significativo, con ulteriori 18 aeromobili ordinati, la cui entrata in servizio è prevista entro la metà del 2027″, afferma Lufthansa Technik.

“Attraverso il suo TCS, Lufthansa Technik fornirà immediatamente comprehensive component support services. Questi includono component maintenance, repair and overhaul (MRO), accesso al global spare parts poo di Lufthansa Technik e supporto logistico tramite due homebase stock locations presso le sedi di Air Europa a Madrid e Maiorca“, prosegue Lufthansa Technik.

Pedro Macías Domínguez, Chief Technical Officer at Air Europa, ha dichiarato: “La nostra decisione di continuare a collaborare con Lufthansa Technik nel campo del component support e di estendere il nuovo contratto a un numero ancora maggiore di aeromobili si basa sulle prestazioni solide e affidabili che i loro team hanno dimostrato nel corso degli anni, nonché sulla loro qualità, flessibilità e profonda competenza ingegneristica. Siamo fiduciosi che questa partnership svolgerà un ruolo chiave nel mantenimento e nel miglioramento dell’eccellenza operativa di Air Europa”.

Daniel Hepworth, Senior Director Corporate Sales Europe at Lufthansa Technik, ha dichiarato: “Quando i nostri clienti sono così soddisfatti del nostro lavoro da non solo prolungare, ma addirittura ampliare i loro contratti, come ha fatto Air Europa, è una forte conferma della qualità del nostro servizio e del nostro partnership approach. Siamo onorati che Air Europa ci abbia nuovamente scelto come partner di fiducia e orgogliosi di contribuire alla stabilità operativa e alla crescita futura della compagnia aerea”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)