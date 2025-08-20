Lufthansa celebra 60 anni di voli per Singapore

Lufthansa informa: “Lufthansa celebra 60 anni di collegamento tra Singapore e la Germania. Fin dal suo primo volo per la Lion City nel 1965, Lufthansa è stata parte integrante del panorama aeronautico di Singapore, collegandola al mondo con un servizio impeccabile e un’efficienza europea. È significativo che il 2025 sia anche il 60° anniversario di Singapore, il che rende questo traguardo ancora più speciale.

Nel corso dei decenni, Lufthansa non solo ha offerto viaggi senza intoppi, ma ha anche contribuito al ruolo di Singapore come hub globale chiave. Con una flotta di aeromobili moderni, servizi all’avanguardia e un impegno costante per la sicurezza e il comfort, Lufthansa si è costruita una reputazione di eccellenza. L’influenza della compagnia aerea è stata fondamentale nel migliorare sia i business travel che i leisure travel, offrendo ai passeggeri di Singapore collegamenti diretti con le principali città europee e oltre. Oltre ai servizi diretti giornalieri, Lufthansa Group vanta una solida partnership e una joint venture con il premium national carrier Singapore Airlines“.

Brendan Shashoua, Lufthansa Group Senior Director Sales – Southeast Asia and the Pacific, afferma: “In quanto importante porta d’accesso alla regione, Singapore è parte integrante della nostra Southeast Asia strategy. Per coincidenza, mentre Singapore celebra i 60 anni di indipendenza, noi celebriamo anche i 60 anni di voli per la Lion City. Grazie a un investimento che dura da sei decenni, ora operiamo 20 voli settimanali, collegando Singapore ogni giorno ai nostri hub di Francoforte, Monaco e Zurigo”.

“La presenza duratura di Lufthansa Group è simbolo di solide partnership e storia condivisa, rendendo questa joint celebration di due 60-year milestones un’occasione importante. Il nostro viaggio di 60 anni verso Singapore è una straordinaria testimonianza sia dell’eredità della compagnia aerea che del legame duraturo tra l’Europa e la Asia Pacific region”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)