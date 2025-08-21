Bombardier trasferisce le Los Angeles-Based Component Manufacturing Activities nella nuova Moorpark Facility

Bombardier ha annunciato l’inaugurazione della sua nuova component manufacturing facility, recentemente trasferita e ampliata, a Moorpark, California.

“Questo traguardo rafforza le attività dell’azienda negli Stati Uniti e sottolinea l’impegno di Bombardier per l’eccellenza nella produzione.

La Moorpark facility produce componenti chiave per i Global 7500 e Global 8000 business jets. Bombardier ha tenuto una cerimonia di inaugurazione presso la sua nuova sede il 20 agosto 2025, dando il benvenuto a Janice Parvin, Chair of the Ventura County Board of Supervisors, in rappresentanza del Fourth District, ai leader della comunità e ai dipendenti Bombardier per celebrare la transizione.

Lo stabilimento di Moorpark sostituisce le precedenti attività di Bombardier nell’area di Los Angeles, acquisite nel 2022. Il nuovo sito ospita 30 dipendenti e si estende su una superficie di quasi 4.300 metri quadrati, vantando una maggiore impronta operativa. Lo stabilimento offre ora uno spazio più moderno che riflette l’altitudine dei world-class business jets di Bombardier, la competenza della sua forza lavoro altamente qualificata e le sue avanzate capacità ingegneristiche”, afferma Bombardier.

“Il trasferimento della nostra component manufacturing facility è stato un passo importante che non solo consolida la nostra presenza a lungo termine in California, ma amplia anche la nostra presenza produttiva negli Stati Uniti”, ha affermato David Murray, Executive Vice President, Manufacturing, IT, and Bombardier Operational Excellence System. “La nuova Moorpark facility riflette il nostro impegno sia nei confronti dei nostri dipendenti che dei nostri clienti. È una testimonianza della dedizione di Bombardier all’innovazione all’avanguardia e all’offerta di posti di lavoro di alta qualità. Siamo orgogliosi di rimanere parte integrante del tessuto della comunità californiana e di continuare a rafforzare i nostri legami nella regione”.

“Siamo soddisfatti dell’investimento di Bombardier nell’area, che la conferma chiaramente come una posizione strategica per la sua forza lavoro altamente qualificata. La sua presenza continuativa riafferma inoltre lo Stato della California come attore chiave nel settore aerospaziale”, ha affermato Janice Parvin, Chair of the Ventura County Board of Supervisors representing the Fourth District.

“Con la nuova facility di Bombardier, Moorpark si sta affermando sulla scena globale come polo per la produzione avanzata. Questo investimento porta innovazione all’avanguardia, posti di lavoro di alta qualità e una crescita economica duratura che avrà ripercussioni in tutta la regione”, ha affermato John Bandek, Economic Development Manager, City of Moorpark.

“Dall’affitto del Moorpark site lo scorso anno, Bombardier ha continuato a espandere la propria presenza nella regione e negli Stati Uniti sia come aircraft component manufacturer che come service and support provider. Il sito di Moorpark svolge un ruolo fondamentale nel Bombardier global manufacturing network, producendo componenti chiave per i Global 7500 e Global 8000 business jets”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)