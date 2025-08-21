Air France: lounge completamente ridisegnata a Boston Airport

Il 20 agosto 2025 Air France ha riaperto le porte della sua lounge a Boston Airport.

“La lounge offre ora nuovi spazi e un comfort migliorato per i clienti della compagnia aerea, in un ambiente elegante e rilassato. Una lounge completamente ridisegnata che mette in mostra l’esperienza di viaggio in stile francese prima dell’imbarco.

Progettata per offrire ai clienti momenti di pace e relax, la lounge si trova nel Terminal E del Boston Logan International Airport. Dedicata agli Air France Business and Flying Blue Elite Plus customers, ha una superficie totale di oltre 550 m2 e può ospitare 126 passeggeri. Accoglie anche i clienti idonei di KLM e delle compagnie aeree partner di SkyTeam. È aperta tutti i giorni dalle 13:00 alle 23:30.

Creato dai team di Air France in collaborazione con l’agenzia SGK Brandimage, il suo design riflette lo stile Air France, evidenziandone il logo, lo storico cavalluccio marino alato e i poster che ne illustrano la ricca tradizione.

Presenta i colori distintivi di Air France – sfumature di blu, bianco luminoso e tocchi di rosso – per un’atmosfera raffinata ed elegante. L’uso del legno di quercia e delle tonalità metalliche champagne aggiunge calore ed eleganza all’intero spazio. Gli arredi sono stati accuratamente selezionati, con forme morbide e avvolgenti e finiture curate nei minimi dettagli”, afferma Air France.

“Nel cuore della lounge, una catering area invita i clienti a vivere un’esperienza culinaria in stile francese, in un ambiente caldo e accogliente. La gamma di piatti caldi e freddi, salati e dolci, varia durante il giorno e sono disponibili anche opzioni vegetariane.

È presente anche un bar, che offre una selezione di vini e champagne francesi, liquori e birre locali, oltre a cocktail e mocktail preparati da un barista.

Per garantire un approccio più sostenibile, Air France privilegia i prodotti locali e di stagione nella sua offerta gastronomica. Inoltre, la compagnia aerea presta particolare attenzione alla limitazione degli sprechi alimentari e alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei prodotti per la ristorazione. Infine, sono disponibili fontanelle e distributori di bevande per limitare il consumo di plastica monouso.

La lounge Air France dispone ora di un’area speciale riservata ai Flying Blue Ultimate customers. Questo spazio privato ed esclusivo offre quattro comode poltrone e garantisce il comfort a tutti. Un vero e proprio rifugio privato, che rimane nascosto alla vista, offrendo al contempo un facile accesso a tutti i servizi della lounge.

In tutta la lounge, i clienti hanno a disposizione numerose comode sedute per rilassarsi, lavorare o mangiare. È disponibile anche una nuova area relax più riservata, ideale per chi ha più tempo a disposizione prima del volo. È inoltre disponibile una nuova area lavoro con ampie poltrone ergonomiche, oltre a uno spazio riservato e silenzioso per effettuare telefonate.

Per un accesso rapido e semplice, l’ingresso della lounge è dotato di chioschi per i passeggeri idonei. Sono inoltre disponibili schermi TV e accesso Wi-Fi gratuito. Diverse prese elettriche e USB sono disponibili vicino alle poltrone. Una digital press offer è disponibile sull’app Air France Press“, prosegue Air France.

“Quest’estate Air France opererà fino a 14 voli settimanali tra Parigi-Charles de Gaulle e Boston“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Copyright Air France)