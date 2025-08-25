La Royal Thai Air Force acquisirà quattro Gripen equipaggiati con GE Aerospace F414 engines

GE Aerospace informa: “La Royal Thai Air Force acquisirà quattro Saab next-generation Gripen E/F fighter aircraft (leggi anche qui), equipaggiati con gli avanzati F414-GE-39E engines di GE Aerospace, nell’ambito di un accordo intergovernativo tra Thailandia e Svezia“.
“L’F414-GE-39E offre la potenza, l’affidabilità e l’adattabilità necessarie per le next-generation combat capability e siamo onorati di supportare la Thailandia nell’espansione della sua Gripen fleet”, ha dichiarato Shawn Warren, vice president and general manager, Combat and Trainer Engines at GE Aerospace. “Questo accordo prosegue una collaborazione di lunga data tra GE Aerospace, Saab e le international air forces di tutto il mondo”.
“Il contratto si basa sulla flotta esistente di Gripen C/D aircraft della Thailandia, equipaggiati con il motore RM12 di GE Aerospace, derivato dall’F404, acquisiti nel 2008. La Thailandia è il terzo Paese ad acquisire il Saab Gripen E/F equipaggiato con il motore F414-GE-39E, dopo Svezia e Brasile. Questo acquisto consacra inoltre la Thailandia come prima nazione nella Asia-Pacific (APAC) region ad adottare il velivolo”, prosegue GE Aerospace.
“Con oltre 1.600 F414 engines consegnati e oltre 5 milioni di ore di volo registrate, la F414 engine family continua a offrire performance comprovate in ambienti difficili, supportando advanced combat platforms in tutto il mondo”, conclude GE Aerospace.
