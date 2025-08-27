Il Cirrus SR Series G7+ riceve la Transport Canada Civil Aviation Validation del Safe Return™ Emergency Autoland

Il Cirrus SR Series G7+ ha ottenuto con successo la Transport Canada Civil Aviation (TCCA) validation del Safe Return™ Emergency Autoland by Garmin®.

“La TCCA validation conferma che tutti i modelli di aeromobili Cirrus SR Series G7+ dotati di Safe Return™ Emergency Autoland system rispettano i rigorosi standard normativi stabiliti da Transport Canada in materia di aviation safety, performance and operational requirements”, afferma Cirrus.

“L’ottenimento della TCCA certification per il nuovo Cirrus SR Series G7+ con Safe Return™ Emergency Autoland è una testimonianza del nostro continuo impegno e della nostra crescita nel mercato canadese”, ha dichiarato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “Questa certificazione consente ai Canadian Cirrus aircraft owners di ricevere i loro nuovi aeromobili SR Series G7+ con Safe Return™ Emergency Autoland”.

“Dal 1999, Cirrus ha consegnato oltre 10.000 SR Series aircraft, con 17 milioni di ore di volo in tutta la flotta. L’azienda è nota per l’integrazione del Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®) come equipaggiamento standard su tutti i velivoli. La SR Series è il best-selling high-performance single-engine piston aircraft da 23 anni.

Cirrus produce anche il Vision Jet, il single-engine jet al mondo dotato di CAPS e Safe Return™ Emergency Autoland di serie. Cirrus ha consegnato oltre 600 Vision Jet e ha ricevuto il prestigioso Robert J. Collier trophy. Il Vision Jet è il best-selling jet in general aviation”, prosegue Cirrus.

“A maggio, Cirrus ha annunciato la nuova SR Series G7+ dotata di Safe Return™ Emergency Autoland by Garmin®, il primo FAA-approved autonomous emergency landing system in un single-engine piston aircraft. In caso di emergenza, chiunque si trovi in cabina può attivare Safe Return™ Emergency Autoland con il semplice tocco di un pulsante, comandando al velivolo di dirigersi verso un aeroporto idoneo nelle vicinanze e di atterrare autonomamente.

Una volta attivato, il Safe Return™ Emergency Autoland utilizza algoritmi e sensori avanzati per volare autonomamente verso il suitable airport più vicino, avvisare l’air traffic control, comunicare con i passeggeri, navigare tenendo in considerazione il terreno, gli ostacoli e le condizioni meteorologiche, e quindi atterrare in sicurezza, fermando completamente il velivolo e spegnendo il motore.

Questo progresso nell’aviation safety offre a piloti e passeggeri una automated emergency landing option in caso di pilot incapacitation o di una simile in-flight emergency. Cirrus sta attualmente consegnando la SR Series G7+ con Safe Return™ Emergency Autoland“, continua Cirrus.

“Cirrus guida il pilota in ogni fase del percorso, offrendo flight training, aircraft sales and management, financing, insurance, per semplificare l’ aircraft ownership experience”, conclude Cirrus.

(Ufficio Stampa Cirrus Aircraft – Photo Credits: Cirrus Aircraft)