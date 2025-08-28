Emirates e AGEOP Ricerca al fianco dei giovani pazienti oncologici con una iniziativa a Bologna

Emirates ha collaborato con AGEOP Ricerca per portare momenti di gioia e conforto ai giovani pazienti oncologici di Bologna. Nell’ambito di questa iniziativa, sono stati donati 200 zainetti ai bambini in cura presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola della città emiliana.

“Sviluppata in stretta collaborazione con AGEOP Ricerca – un’associazione indipendente che dal 1982 supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie – questa iniziativa va ben oltre un semplice gesto. Gli iconici zainetti per bambini di Emirates, nella loro ultima edizione e distribuiti a bordo per intrattenere i giovani passeggeri durante i loro viaggi, assumono un nuovo e toccante scopo: offrire incoraggiamento, familiarità e un senso di normalità ai bambini che stanno attraversando momenti difficili”, afferma Emirates.

“Da tempo cercavamo un progetto che ci permettesse di supportare la comunità locale in modo davvero significativo”, ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia. “Siamo particolarmente orgogliosi che questa iniziativa si svolga a Bologna, dove festeggiamo i dieci anni dal nostro primo volo verso la città. Questo gesto di responsabilità testimonia il nostro stretto legame con la città e vuole essere un modo per dimostrare a questi bambini e alle loro famiglie che non sono soli, che una comunità globale è al loro fianco, anche a migliaia di chilometri di distanza”.

“Ogni zaino donato da Emirates ai nostri bimbi e ai nostri adolescenti rappresenta ben più dell’oggetto in sé; é un pensiero, una carezza, un segno di attenzione e interesse da persone che vivono al di lá dei muri dell’oncologia pediatrica. Ricevere questi zainetti in estate ne amplifica il significato, sia per loro che per noi che ce ne prendiamo cura; sono mesi, infatti in cui la maggior parte delle persone pensa alle vacanze, mentre il cancro infantile, vacanze, purtroppo non ne fa mai. Il supporto diventa più raro, le donazioni scarseggiano; quindi, sapere che qualcuno ci pensa e ci sostiene rende più sopportabile la solitudine estiva. Siamo molto grati ad Emirates che, con questa iniziativa, mantiene viva l’attenzione e l’impegno verso i nostri progetti di cura che non devono e non possono interrompersi mai”, ha dichiarato Francesca Testoni, direttrice generale Ageop Ricerca.

“La donazione mira a spezzare la routine ospedaliera con momenti di svago, in particolare durante i mesi estivi, quando le opportunità di socializzazione possono essere più limitate. Questo gesto semplice ma premuroso riflette la missione più ampia di Emirates di connettere le comunità non solo attraverso la sua vasta rete di rotte, ma anche attraverso atti di solidarietà e cura.

Attraverso la Emirates Airline Foundation, Emirates ha una lunga storia di supporto ai programmi per il benessere dei bambini, e ‘Aircrafted KIDS’ di Emirates è un’estensione di questo lavoro”, prosegue Emirates.

“Emirates serve con orgoglio il mercato italiano da oltre 30 anni, operando attualmente 49 voli settimanali verso quattro importanti città: Roma, Milano, Venezia e Bologna. La compagnia aerea collega i viaggiatori italiani a 153 destinazioni globali in sei continenti tramite il suo hub di Dubai.

Bologna riveste un’importanza strategica all’interno delle operazioni italiane di Emirates e la compagnia continua a rafforzare la sua presenza sia attraverso sviluppi commerciali sia attraverso un efficace impegno a livello comunitario”, conclude Emirates.

