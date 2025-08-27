Lufthansa: le ali dello storico Lockheed Super Star arrivano a Francoforte

Lufthansa informa: “Dopo la fusoliera (leggi anche qui), anche le ali del leggendario Lockheed L-1649A “Super Star” sono arrivate a Francoforte. Ogni ala misura 22 metri di lunghezza e, insieme al telaio di trasporto, pesa otto tonnellate. Con una lunghezza totale di circa 35 metri e una apertura alare di oltre 45 metri, l’iconico Super Star degli anni ’50 potrà presto tornare a brillare come aereo completo. La sua futura sede sarà il nuovo Lufthansa Group Conference & Visitor Center (CVC) in Frankfurt am Main“.

“Il trasporto delle ali ha rappresentato una sfida straordinaria per gli esperti di Gruber Logistics. Le ali erano già completamente assemblate. Alettoni, flap con lower and fairing structures, engine nacelles, landing gear e i cosiddetti nose boxes erano tutti installati, il che ha aumentato la larghezza del trasporto a 6,40 metri. L’ottenimento dei permessi e la pianificazione del percorso hanno quindi richiesto una preparazione eccezionalmente precisa.

Il carico e lo scarico hanno richiesto l’impiego di due carrelli elevatori da dodici tonnellate, che hanno dovuto lavorare in perfetta sincronia per mantenere in equilibrio le delicate ali. Con il baricentro posizionato nel wing box, i carrelli elevatori hanno sollevato simultaneamente le ali bilanciate millimetro per millimetro: un capolavoro di precisione”, prosegue Lufthansa.

“Con l’arrivo delle ali, l’iconico aereo a lungo raggio degli anni ’50 riacquisterà presto il suo aspetto caratteristico al CVC. Il Super Star sarà esposto e accessibile ai visitatori nella sua nuova sede, giusto in tempo per il centenario della compagnia aerea”, conclude Lufthansa.

