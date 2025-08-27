NOT A HOTEL diventa il primo Airbus ACH130 Aston Martin Edition customer in Giappone

Airbus Corporate Helicopters informa: “NOT A HOTEL, Japanese non-classical hospitality operator, ha ordinato il primo ACH130 Aston Martin Edition del Paese, diventando così il più recente cliente di Airbus Corporate Helicopters.

L’ACH130 è il primo aeromobile acquistato dall’hospitality group e verrà utilizzato per offrire aerial experiences uniche ai suoi ospiti che desiderano una lifestyle immersion più elevata attraverso il NOT A GARAGE mobility service”.

“Diamo il benvenuto a NOT A HOTEL nella global ACH130 Aston Martin Edition community. Questo risultato sottolinea il nostro impegno nell’offrire esperienze eccezionali su misura per i clienti che apprezzano design, stile, comfort e performance”, afferma Frederic Lemos, Head of Airbus Corporate Helicopters. “Con l’ACH130 Aston Martin Edition già operativo in Asia-Pacifico, Europa e America Latina, questo nuovo ordine consolida ulteriormente la nostra posizione nell high-end private and corporate aviation market”.

“L’inconfondibile ed elegante ACH130 Aston Martin Edition è una versione speciale dell’ACH130, caratterizzata da una gamma di interior and exterior designs creati da Aston Martin e applicati dagli abili artigiani di Airbus Helicopters nel Regno Unito a Oxford, catturando l’immaginazione dei proprietari di elicotteri che apprezzano l’emozione del pilotaggio e il piacere di guidare auto sportive di lusso.

Il NOT A HOTEL high-end mobility service, NOT A GARAGE, è progettato per rivoluzionare il luxury travel, combinando la proprietà con esperienze curate su terra, in mare e in volo. Il servizio consente agli utenti di possedere e condividere luxury mobility assets come elicotteri, jet privati, cruiser di lusso e auto. Acquistando una quota di un mobility asset, gli utenti hanno accesso a un network di altre mobility options gestite da NOT A HOTEL“, conclude Airbus Corporate Helicopters.

