SWISS: decolla un’edizione speciale del programma ‘SWISS Taste of Switzerland’

Swiss International Air Lines (SWISS) porterà a bordo dei suoi voli, a partire dal 3 settembre, i sapori di tutte e quattro le regioni linguistiche della Svizzera, in un’edizione speciale del suo popolare ‘SWISS Taste of Switzerland’ inflight culinary program, che durerà per i prossimi sei mesi.

“Nell’ambito della nuova ‘SWISS Senses’ air travel experience, gli ospiti di SWISS First e SWISS Business potranno gustare pasti gourmet appositamente preparati da quattro dei migliori chef del Paese. Ogni classe sarà deliziata dalle creazioni di due dei migliori chef coinvolti; dopo tre mesi i “duo” cambieranno classe per offrire alla loro nuova clientela ulteriori raffinatezze culinarie.

First Class: Geneva and St. Moritz

Olivier Jean, executive chef dell’hotel The Woodward di Ginevra, porta a bordo la French-speaking Switzerland e i suoi 17 punti GaultMillau. Il fulcro è il rinomato L’Atelier Robuchon, l’unico ristorante della città ad aver ricevuto due stelle Michelin. La alpine Romansh-speaking region, invece, è rappresentata dal leggendario hotel Badrutt’s Palace di St. Moritz, che vanta 16 punti GaultMillau ed è il primo hotel svizzero a comparire nella lista dei ‘The World’s 50 Best Hotels’. Da quasi 130 anni, il Badrutt’s Palace è sinonimo di esclusività e ospitalità in tutto il mondo.

Business Class: Basel and Bellinzona

Tanja Grandits, pluripremiata ‘Chef of the Year’, porterà in alto la cucina audace e aromatica del suo ristorante Stucki di Basilea, premiato con due stelle Michelin. Con 19 punti GaultMillau, Stucki è uno dei migliori ristoranti della Svizzera ed è rinomato per le sue creazioni colorate e sofisticate. A Bellinzona, invece, Lorenzo Albrici propone un raffinato mix di tradizione italiana e raffinatezza francese nella sua Locanda Orico, che gli è già valsa una stella Michelin e 16 punti GaultMillau”, afferma SWISS.

“Non serviamo solo pasti qui”, spiega SWISS Chief Commercial Officer Heike Birlenbach. “Presentiamo il nostro Paese d’origine. Ognuna di queste creazioni culinarie è un invito a scoprire la Svizzera in modo nuovo. In SWISS, la nostra offerta culinaria è molto più di una semplice inflight fare. È un elemento chiave dell’esperienza di viaggio aereo che vogliamo che i nostri ospiti, provenienti da vicino e da lontano, portino a casa con sé. Con questa edizione speciale del nostro “SWISS Taste of Switzerland”, sottolineiamo quanto possa essere varia e sorprendente la cucina svizzera. Sono lieta di poter portare anche questo aspetto della cultura svizzera nel mondo”.

“Gli ospiti della SWISS Premium Economy Class possono gustare un three-course meal ispirato alle quattro regioni linguistiche della Svizzera“, prosegue SWISS.

“Da circa 22 anni, SWISS accompagna i suoi clienti in un viaggio alla scoperta del gusto attraverso le diverse regioni del suo Paese d’origine, nell’ambito dello ‘SWISS Taste of Switzerland’ inflight culinary program. Ogni tre mesi, in collaborazione con il catering partner gategourmet, un nuovo chef stellato viene invitato a creare una selezione variegata di piatti di qualità della sua regione d’origine, da servire a bordo dei long-haul flights di SWISS dalla Svizzera. Le creazioni culinarie sono accompagnate da vini e formaggi della regione interessata.

In qualità di fornitore principale di inflight food and beverage product per SWISS, gategourmet garantisce che tutte queste creazioni culinarie arrivino a bordo con la migliore qualità possibile. gategourmet è una filiale di gategroup, world’s leading provider of airline catering and inflight sales products”, conclude SWISS.

