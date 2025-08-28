Embraer raggiunge un importante traguardo con la consegna del 2.000° business jet

Embraer ha annunciato oggi di aver superato le 2.000 business jet deliveries, segnando un momento decisivo nella storia dell’azienda.

“L’aereo simbolo è un Praetor 500, consegnato a un undisclosed corporate flight department durante una cerimonia presso lo state-of-the-art Global Customer Center di Embraer Executive Jets in Melbourne, Florida.

Il Praetor 500 è il business jet più rivoluzionario e tecnologicamente avanzato della sua categoria, con autonomia, velocità e performance ai vertici del settore. È il midsize jet più veloce e in grado di volare più lontano, in grado di effettuare voli diretti senza scalo in Nord America, come da Miami a Seattle o da Los Angeles a New York. L’aereo offre un notevole intercontinental range di 3.340 miglia nautiche (6.186 km) con quattro passeggeri e NBAA IFR Reserves”, afferma Embraer.

“La consegna del nostro 2.000° business jet è più di un semplice traguardo. È un forte riflesso della solidità del nostro portafoglio prodotti, del nostro incrollabile impegno nei confronti dei clienti e della dedizione dei nostri dipendenti, orgogliosi di costruire ogni singolo aereo”, ha dichiarato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Questo traguardo consolida la posizione di Embraer come global leader in business aviation e testimonia la popolarità della nostra Praetor family of jets, soprattutto tra i principali corporate flight departments. Sia il Praetor 500 che il Praetor 600 sono diventati velivoli di prima scelta per la loro tecnologia rivoluzionaria e le performance ineguagliabili, a dimostrazione della fiducia che queste aziende ripongono in Embraer”.

“Oltre a sottolineare la crescita dell’azienda, la consegna sottolinea il crescente interesse del Praetor 500 e del Praetor 600 tra i corporate flight departments, che apprezzano la combinazione distintiva di capacità della famiglia. Gli aeromobili offrono tecnologie tipicamente presenti nei larger jets, come il full fly-by-wire con active turbulence reduction, offrendo al contempo short runway performance paragonabili a quelle degli aerei più piccoli. Grazie al best-in-class range, entrambi gli aeromobili offrono ai passeggeri l’accesso a più destinazioni in tutto il mondo, senza compromessi.

L’executive aviation business di Embraer ha accumulato un average compound growth rate del 14% dal 2002, anno della consegna del primo executive jet model. Solo nel 2024, quasi uno small and midsize cabin jets consegnato su tre era un Embraer Phenom o Praetor“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)