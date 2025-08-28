Gulfstream consegna il primo G800

Gulfstream Aerospace informa: “Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi la prima customer delivery del nuovo Gulfstream G800, il world’s longest range business aircraft. L’entrata in servizio del G800 segue le certificazioni della Federal Aviation Administration (FAA) e della European Union Aviation Safety Agency (EASA) ottenute il 16 aprile (leggi anche qui). L’aereo è stato equipaggiato presso la Gulfstream Appleton completions facility, Wisconsin”.

“Abbiamo registrato una domanda incredibile per il G800 e l’intero team Gulfstream è entusiasta di iniziare le consegne ai nostri clienti”, ha dichiarato Mark Burns, president, Gulfstream. “Il G800 entra in servizio con una straordinaria program maturity, proprio come il Gulfstream G700 che lo ha preceduto. Non vediamo l’ora che i clienti di tutto il mondo possano sperimentare le straordinarie capacità e il cabin comfort del velivolo. Mi congratulo con il Gulfstream Appleton team e con gli oltre 21.000 dipendenti Gulfstream in tutto il mondo per questo importante risultato, che ha portato alla realizzazione di un altro prodotto di qualità della nostra next-generation family of aircraft”.

“Recentemente premiato con il 2025 International Yacht & Aviation Award for Private Jet Design, il G800 vanta la più bassa cabin altitude del settore, pari a 2.840 piedi/866 metri, volando a 41.000 piedi/12.497 metri, 100% fresh air in cabina, plasma ionization air purification system e 16 Gulfstream Panoramic Oval Windows. Gli interni possono essere configurati con un massimo di quattro living areas o tre living areas e un dedicated crew compartment.

Le certificazioni del 16 aprile hanno confermato le performance migliorate del G800, che può percorrere 8.200 miglia nautiche/15.186 chilometri alla long-range cruise speed di Mach 0,85 e 7.000 nm/12.964 km alla high-speed cruise di Mach 0,90. Il velivolo può anche volare per 8.000 nm/14.816 km a Mach 0,87. Inoltre, la G800 maximum operating speed è aumentata da Mach 0,925 a Mach 0,935.

Il Gulfstream Appleton site comprende large-cabin completions operations, un custom-designed paint hangar, inaugurato nel 2023 e in grado di ospitare fino a 48 velivoli all’anno, e una modernizzata Gulfstream Customer Support maintenance, repair and overhaul facility”, conclude Gulfstream Aerospace.

