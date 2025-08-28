Enac: aggiudicate le rotte per la continuità territoriale della Regione Marche

By:
On:
In: Aeroporti e Destinazioni, Compagnie Aeree e Operatori, Enti e Istituzioni
Tagged: , ,

Enac: aggiudicate le rotte per la continuità territoriale della Regione MarcheL’Enac informa: “Conclusa la procedura di gara per l’affidamento dei servizi aerei in regime di oneri di servizio pubblico, a partire dal 1° novembre 2025, dall’aeroporto di Ancona per Roma Fiumicino, Milano Linate, Napoli Capodichino e viceversa.

Queste le aggiudicazioni all’esito dei lavori della Commissione appositamente costituita:

DAT A/S per le rotte Ancona-Roma Fiumicino-Ancona e Ancona-Milano Linate-Ancona.

Volotea SL per la rotta Ancona-Napoli Capodichino-Ancona.

I voli dovranno essere programmati dalle compagnie aeree aggiudicatarie nel rispetto degli orari stabiliti dal decreto impositivo”.

(Ufficio Stampa Enac)

2025-08-28