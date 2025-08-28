News Brevi – 28.08.2025

DELTA AGGIUNGE DUE NUOVE ROTTE DA BOSTON VERSO L’EUROPA – Delta sta aprendo ancora più opportunità verso l’Europa ai viaggiatori di Boston con due nuove rotte dirette: Madrid (MAD) in arrivo il 16 maggio e Nizza (NCE) in arrivo il 17 maggio. “In qualità di compagnia aerea leader di Boston, Delta svolge un ruolo fondamentale nel collegare la città al mondo”, ha dichiarato Paul Baldoni, Senior Vice President of Network Planning. “Aggiungendo il servizio diretto per Madrid e Nizza, stiamo potenziando la nostra rete europea e proseguendo il nostro impegno a offrire un’esperienza di viaggio eccezionale dall’inizio alla fine”. “Il nuovo servizio diretto Delta da Boston a Madrid e Nizza avvicina più che mai due delle destinazioni più iconiche d’Europa. Che si tratti di passeggiare per gli storici viali di Madrid o di prendere il sole lungo le coste mediterranee di Nizza, i nuovi voli Delta rendono più facile esplorare, con un servizio giornaliero per Madrid e tre voli settimanali per Nizza il martedì, il giovedì e il sabato, oltre a comodi collegamenti in tutta Europa. Con queste aggiunte, Delta servirà ora 12 destinazioni europee da Boston, offrendo ai viaggiatori una copertura globale senza pari e più possibilità di collegamento in tutto il continente. Ampliando ulteriormente questa rete, l’ampliamento del servizio Delta per Barcellona e Milano aggiunge ancora più opzioni per i viaggiatori di Boston. I voli giornalieri per Barcellona inizieranno il 7 maggio e il volo quadrisettimanale per Milano inizierà il 16 maggio, entrambi in anticipo rispetto allo scorso anno per adattarsi meglio alla domanda stagionale e offrire maggiore flessibilità. Queste aggiunte rafforzano il ruolo di Boston come principale gateway globale nel network Delta. Nell’arco di due decenni, Delta ha quasi triplicato i suoi servizi a Boston, passando da 25 a circa 70 destinazioni in tutto il mondo. Insieme ai suoi partner, Delta ora collega Boston a quattro continenti, offrendo circa 20 voli internazionali giornalieri”, afferma Delta. “Con la crescita della presenza globale di Delta a Boston, cresce anche il suo impegno a migliorare l’esperienza di viaggio. A Boston Logan, la Delta One Lounge, inaugurata di recente, offre 6.700 piedi quadrati di comfort, tra cui una cucina raffinata, un servizio personalizzato e un design di ispirazione nautica che rende omaggio alla tradizione marittima di Boston. Per gli altri viaggiatori, il Delta Sky Club ampliato si estende su quasi 2.100 metri quadrati e offre posti per il lavoro, docce e una varietà di opzioni di ristorazione, guadagnandosi il riconoscimento di una delle 10 migliori lounge aeroportuali di USA Today. I nuovi voli Delta per Madrid e Nizza saranno operati dall‘Airbus A330-900neo, con quattro esperienze di prodotto. I clienti Delta One® possono usufruire di poltrone completamente reclinabili, pasti preparati da chef e servizi esclusivi firmati Missoni. Per tutti i prodotti, i viaggiatori possono usufruire di una ristorazione curata e dell’intrattenimento Delta Studio, mentre i membri SkyMiles possono usufruire di una connessione Wi-Fi veloce e gratuita offerta da T-Mobile”, conclude Delta. “Apprezziamo la nostra partnership con Delta e siamo entusiasti dei loro piani di espansione delle operazioni presso il Boston Logan con queste nuove offerte per Spagna e Francia, tra cui Nizza, che sarà la nostra 60a destinazione internazionale”, ha dichiarato Rich Davey, CEO di Massport. “A partire dalla prossima primavera, questi voli offriranno ai nostri passeggeri ancora più opzioni per viaggiare in Europa per lavoro o per piacere. Con oltre 130 destinazioni tra cui scegliere e una nuova attenzione al miglioramento dell’esperienza del cliente, Boston Logan sta facendo il possibile per soddisfare le esigenze dei passeggeri”.

I VERTICI ENAC ACCOLGONO LE NUMEROSE PRESENZE ISTITUZIONALI CHE HANNO VISITATO LO SPAZIO ENAC AL MEETING DI RIMINI – l’Enac informa: “Grande attenzione e interesse dal mondo delle Istituzioni per lo spazio Enac alla 46a edizione del Meeting di Rimini che si è conclusa ieri, dedicato al mondo dell’aviazione civile nelle sue diverse sfaccettature, tra simulatori di volo, installazioni virtuali e desk informativi. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il DG Enac Alexander D’Orsogna hanno avuto il piacere di accogliere importanti cariche politiche e personalità istituzionali, tra cui i Vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, i Ministri Matteo Piantedosi, Giuseppe Valditara, Andrea Abodi, Alessandra Locatelli, il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il Capogruppo Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami, il Presidente Regione Liguria Marco Bucci, il Presidente Automobile Club d’ Italia Geronimo La Russa e il Commissario straordinario ACI Tullio del Sette”.

AIRBUS: VOLARE IN SICUREZZA CON LE BATTERIE AL LITIO NEL BAGAGLIO – Airbus informa: “Dal telefono al power bank, le batterie al litio sono ovunque. Ma quando si tratta di viaggi aerei, comprendere le normative sulle batterie al litio è fondamentale per volare in sicurezza. Le batterie al litio sono apprezzate per la loro elevata densità energetica e la leggerezza, che le rendono ideali per i dispositivi portatili. Tuttavia, questa elevata densità energetica presenta anche un rischio unico: il thermal runaway. Questo fenomeno si verifica quando una batteria si surriscalda in modo incontrollato, causando fumo, calore estremo e incendio. Nell’ambiente ristretto della cabina di un aereo o della stiva, gli incendi delle batterie al litio rappresentano sfide uniche e rischi significativi in volo se non gestiti correttamente”. “È possibile portare batterie al litio in aereo? Sì, ma il modo in cui le si trasporta è fondamentale. La compagnia aerea fornirà informazioni dettagliate sulle normative, su quali apparecchiature possono essere trasportate nel bagaglio registrato, cosa deve essere trasportato nel bagaglio a mano e quali tipi di dispositivi elettronici sono vietati per motivi di sicurezza. Conoscere il Watt-hour (Wh) rating è fondamentale per gli air travel con batterie agli ioni di litio. Il valore in Wh indica la capacità della batteria. Esistono normative in vigore che vengono comunicate dalla compagnia aerea, dalle autorità aeronautiche o dalle security authorities, come ad esempio la Transportation Security Administration (TSA). Di solito, il valore in Wh è stampato sulla batteria al litio stessa”, prosegue Airbus. “È fondamentale intervenire immediatamente se si nota che un dispositivo si surriscalda, fuma o produce scintille: avvisare immediatamente l’equipaggio di volo. Gli assistenti di volo sono specificamente formati sulle procedure per gli incendi causati da batterie al litio, che includono metodi di contenimento specializzati. È fondamentale non cercare mai di nascondere un problema, poiché l’intervento dell’equipaggio è fondamentale per la sicurezza. L’equipaggio segue esercitazioni a intervalli regolari, ma ovviamente il supporto del passeggero è fondamentale”, continua Airbus. “Garantire la lithium battery airplane safety è un impegno globale, supportato da normative complete e continui progressi. Global standards: organizzazioni come Air Transport Association (IATA), Federal Aviation Administration (FAA) ad European Union Aviation Safety Agency (EASA) forniscono un quadro coerente di normative sulle batterie al litio. Testing and certification: le batterie vengono sottoposte a test rigorosi, come la norma UN 38.3, per garantire che possano resistere alle condizioni di volo. Preparazione dell’equipaggio: le compagnie aeree formano costantemente gli equipaggi sugli incidenti con batterie al litio a bordo e dotano gli aerei di fire response tools adeguati. Evoluzione continua: le normative e le procedure per le batterie al litio sugli aerei vengono costantemente riviste e aggiornate in base a nuovi dati e tecnologie. Viaggi aerei sicuri con batterie agli ioni di litio dipendono dalla comprensione e dal rispetto di regole chiare. I passeggeri svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento degli elevati standard nell’aircraft battery safety. Verificare sempre le policy specifiche della compagnia aerea prima di volare, poiché le normative sulle batterie al litio possono variare leggermente”, conclude Airbus.

CHINA EASTERN AIRLINES PRESENTA IL VOLO A TEMA “STAGIONE D’ARTE SPAGNOLA: VIAGGIO TRA LE NUVOLE” PER LA ROTTA INAUGURALE SHANGHAI – BARCELLONA – China eastern airlines informa: “China Eastern Airlines (CEA) aprirà ufficialmente la sua rotta internazionale “Shanghai-Barcellona” il 26 settembre 2025, con i voli MU249 e MU250 che opereranno quattro voli di andata e ritorno a settimana il martedì, giovedì, venerdì e domenica. Questa rotta non solo collega due città globali, ma offre anche un’esperienza di volo confortevole per i viaggiatori. Per creare un senso di aspettativa, CEA ha recentemente lanciato il volo a tema “Stagione d’arte spagnola: viaggio tra le nuvole”. Operato con un aeromobile widebody a lungo raggio Airbus A350, i suoi interni fondono armoniosamente i classici elementi artistici dell’architettura di Antoni Gaudí a Barcellona con il secolare fascino architettonico del Bund di Shanghai. Elementi iconici come le colonne della Sagrada Família, la facciata ondulata di Casa Milà e le fantastiche colonne ossee di Casa Batlló sono stati incorporati nella decorazione dei pannelli murali e negli adesivi per i vani portaoggetti, consentendo ai passeggeri di immergersi nelle meraviglie architettoniche di Barcellona durante il viaggio tra le nuvole. Il volo a tema debutterà sulla tratta “Shanghai-Barcellona” il 26 settembre, creando un percorso culturale che va dall’“esperienza tra le nuvole” alle “esplorazioni in loco”. In seguito, sarà disponibile anche su altre rotte nazionali e internazionali, offrendo esperienze di volo uniche a più viaggiatori. Oltre ai voli a tema, CEA ha anche introdotto autobus a tema nel centro di Shanghai, che percorrono le aree chiave del principale distretto urbano, integrando l’espressione artistica con la mobilità urbana per tutto il viaggio dei passeggeri. I viaggiatori che condivideranno foto di questi voli o autobus a tema potranno partecipare a una campagna ufficiale di check-in online per avere la possibilità di vincere regali a sorpresa come biglietti per mostre e prodotti culturali creativi”. “I biglietti per la rotta “Shanghai-Barcellona” sono attualmente disponibili tramite tutti i canali di distribuzione. In precedenza, CEA aveva aggiunto diverse nuove rotte alla sua rete europea per soddisfare il picco della domanda estiva. Ha lanciato la rotta “Shanghai-Copenaghen” il 17 luglio, la rotta “Shanghai-Milano” il 20 giugno e la rotta “Shanghai-Ginevra” il 16 giugno. Ad oggi, CEA opera voli verso 15 città europee, tra cui Parigi, Francoforte, Amsterdam, Madrid, Londra e Roma”, conclude China Eastern Airlines.

AMERICAN ANNUNCIA INVESTIMENTI NELLE LOUNGE A CHARLOTTE DOUGLAS INTERNATIONAL AIRPORT – American informa: “American Airlines continua a migliorare l’esperienza premium dei clienti e a investire nella comunità di Charlotte con i suoi ultimi progetti per la costruzione di una Flagship® lounge e l’ampliamento della sua Admirals Club® lounge presso Charlotte Douglas International Airport (CLT). Questo investimento aumenterà significativamente il lounge space per i clienti American in viaggio da CLT e segna l’arrivo tanto atteso della Flagship® lounge experience presso CLT. Ulteriori dettagli e tempistiche dei lavori saranno comunicati in seguito”. “Come compagnia aerea, ci impegniamo a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e siamo entusiasti di continuare a investire nelle nostre lounge presso CLT”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American. “Questi miglioramenti offriranno un’esperienza premium ai nostri Flagship® customers e offriranno più spazio nelle nostre Admirals Club® lounges”. “American gestisce attualmente tre lounge spaces a CLT, con le Admirals Club® lounges nei Concourse B e C/D e la nuova grab-and-go Provisions by Admirals Club lounge nel Concourse A, un concept di lounge unico nel suo genere per American. All’inizio di quest’estate, American ha inaugurato la sua attesa Flagship® lounge presso il Philadelphia International Airport (PHL) Terminal A West, segnando la quinta Flagship® lounge di American e la nona premium lounge all’interno della sua rete globale”, prosegue American. “Charlotte è incredibilmente importante per la rete American”, ha affermato Ralph Lopez, Senior Vice President of CLT Operations, American. “Serviamo milioni di clienti che viaggiano tramite CLT e siamo entusiasti di continuare a migliorare la loro esperienza di viaggio con noi”. “CLT è il secondo hub più grande di American, che collega milioni di passeggeri a oltre 170 destinazioni in 27 paesi. American impiega 15.500 dipendenti presso CLT e PSA Airlines, uno dei regional partners interamente di proprietà di American, trasferirà la sua sede centrale a Charlotte nel gennaio 2026”, conclude American. “CLT è lieta dell’annuncio del nostro hub carrier American che porterà la sua premium Flagship® lounge a Charlotte”, ha dichiarato Haley Gentry, CEO di CLT. “Non vediamo l’ora di proseguire la partnership per migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri”.

RYANAIR LANCIA L’OFFERTA “PRIME MEMBER” DI SETTEMBRE – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (giovedì 28 agosto) la sua offerta “Prime Member” per il mese di settembre, offrendo ai membri uno sconto di 40 euro sui voli di andata e ritorno operati tra il 30 ottobre e il 18 dicembre. Questa promozione della durata di 48 ore è disponibile solo per i membri Ryanair Prime. La promozione di settembre per i “Prime Member” è la sesta offerta mensile lanciata da Ryanair da quando, a marzo, è stato introdotto il programma di sconti in abbonamento da 79€, con i “Prime Member” che hanno accumulato fino ad oggi oltre 600€ di risparmi, per un abbonamento di 12 mesi che costa 79€. Solo le ultime sei offerte mensili hanno fatto risparmiare ai “Prime Member” ben 260€, quasi il triplo del costo di 79 euro dell’abbonamento Prime”. Dara Brady, Chief Markering Officer di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nostra offerta esclusiva per i “Prime Member” per il mese di Settembre, che sarà attiva da lunedì 1° settembre per 48 ore. I membri Prime godranno di uno sconto di 40 euro sui voli di andata e ritorno per i viaggi tra giovedì 30 ottobre e giovedì 18 dicembre: l’occasione perfetta per una fuga invernale. Con Prime, i membri hanno accesso a un valore imbattibile tutto l’anno: dai risparmi su voli e posti a sedere alle offerte imperdibili sugli extra – tutto a soli 79 € l’anno. Iscriviti a Prime oggi stesso e inizia a godere degli stessi incredibili vantaggi e risparmi di migliaia di membri Prime esistenti”.

IBERIA RAFFORZA IL SUO IMPEGNO VERSO PORTO RICO E RAGGIUNGERA’ 12 VOLI SETTIMANALI – Iberia informa: “Iberia aumenterà il suo impegno per Porto Rico, un mercato in costante crescita negli ultimi mesi e che sta diventando uno dei mercati più importanti per il network della compagnia aerea in America Latina. A partire da settembre, Iberia aumenterà gradualmente il numero di voli tra Madrid e San Juan. A partire da aprile, saranno mantenuti dodici voli settimanali, che rappresenteranno la capacità più elevata della compagnia aerea negli oltre 75 anni di attività su questa rotta. Iberia sta valutando un ulteriore aumento del numero di voli per l’isola e, eccezionalmente, arriverà a due voli giornalieri a febbraio e marzo. Con questo aumento, la capacità di Iberia supererà addirittura i 650 posti giornalieri tra i due Paesi. La rotta continuerà a essere operata con l’A330-200 come in precedenza, con una capacità di 288 passeggeri, ma inizierà anche a operare con l’A321XLR, l’aeromobile più moderno sul mercato, che Iberia è stata la prima compagnia aerea a utilizzare. Questo aereo a corridoio singolo, che offre una riduzione delle emissioni di oltre il 30% rispetto ai modelli wide-body, dispone di 188 posti distribuiti tra le classi Business ed Economy. La rotta Iberia tra Porto Rico e l’Europa è stata lanciata nel 2025 con un volo giornaliero (sette frequenze settimanali) e ha iniziato a crescere progressivamente nel corso dell’anno, raggiungendo nove frequenze settimanali a giugno, dieci a settembre e undici a dicembre. Con questi aumenti, ha già raggiunto la capacità più alta mai registrata, con circa 250.000 posti tra San Juan e Madrid”. “Iberia è orgogliosa di annunciare questo nuovo aumento di capacità con Porto Rico, una delle rotte in più rapida crescita della rete Iberia. Senza dubbio, questo mercato è al centro dell’attenzione degli europei come una delle loro prossime destinazioni grazie alle sue grandi attrazioni turistiche, mentre un numero crescente di portoricani sceglie di attraversare l’Atlantico per visitare la Spagna e l’Europa”, afferma Víctor Moneo, Direttore Vendite Globali di Iberia. “I due voli giornalieri di Iberia partiranno da Madrid alle 12:35 e alle 15:50, mentre i voli di ritorno partiranno da San Juan alle 18:10. e 21:25. Iberia e l’Ufficio del Turismo di Porto Rico hanno firmato un nuovo accordo che rafforza e rinnova una relazione storica di oltre 76 anni tra le due entità. L’obiettivo di questa alleanza è consolidare la presenza di Porto Rico nel mercato europeo, rafforzando il suo posizionamento come destinazione turistica di alto livello attraverso le piattaforme digitali, le campagne di marketing e i canali di comunicazione di Iberia. Grazie a questo rinnovo, sarà ampliata la visibilità di Porto Rico in Europa, per attrarre un maggior numero di viaggiatori e rafforzare il legame culturale ed economico tra i due territori. Grazie all’aumento della capacità tra Porto Rico e la Spagna, sempre più clienti utilizzano il programma di stopover Hola Madrid, che consente loro di prolungare il loro scalo a Madrid fino a nove notti e di usufruire di un’ampia gamma di sconti e vantaggi su alloggio, tempo libero, ristorazione e trasporti nella capitale spagnola”, conclude Iberia.

ANA HOLDINGS INVESTE IN CIERPA – ANA HD informa: “ANA HOLDINGS INC. (ANA HD), attraverso il suo corporate venture capital fund “ANA Future Frontier Fund L.P.”, ha annunciato oggi un investimento in Cierpa & Co., Inc. (Cierpa), una startup focalizzata su corporate sustainability and environmental, social and governance (ESG) management. Cierpa unisce competenze specialistiche a servizi basati sulla tecnologia, oltre alla sua “SmartESG” sustainability data platform, che standardizza i processi e consolida le informazioni sulla sostenibilità con analisi avanzate. Lanciata a novembre 2022, la piattaforma supporta il sustainability data management per aziende e stakeholder chiave con una capitalizzazione di mercato complessiva di oltre 200 trilioni di yen. ANA HD investe in Cierpa nell’ambito del suo approccio volto a sfruttare le nonfinancial disclosures per rafforzare il valore aziendale. ANA riconosce la crescente diffusione di questi servizi e il forte impegno della startup nel perseguire la propria vision. Attraverso questa partnership, ANA intende promuovere l’ANA Group ESG management a continuare a contribuire a un futuro più sostenibile, migliorando al contempo le operazioni aziendali”.

IBERIA LANCIA UNA NUOVA CAMPAGNA TARIFFARIA – Iberia informa: “Con la fine delle festività vacanze, Iberia lancia la sua nuova campagna per consentire ai clienti di pianificare i loro prossimi voli a prezzi convenienti. La campagna inizia oggi con una prevendita esclusiva per i clienti registrati su iberia.com e sull’app Iberia, o per coloro che si registrano ora, e sarà disponibile al pubblico a partire da lunedì 1° settembre. Le offerte saranno attive fino al 22 settembre e consentiranno di volare verso qualsiasi destinazione della rete Iberia nei prossimi mesi. La campagna include anche una sezione “Sconto con i miei Avios”, attraverso la quale i clienti Iberia Plus che desiderano utilizzare i propri Avios in tutto o in parte riceveranno uno sconto del 25%. Tutti i voli e le condizioni della promozione sono disponibili a questo link: https://www.iberia.com/es/ofertas/vuelos/viajar/”.

DOPPI STATUS CREDITS E PUNTI IN OFFERTA PER I QANTAS FREQUENT FLYERS – Qantas informa: “I Qantas Frequent Flyer possono accelerare il loro status o aumentare il saldo punti con il ritorno della popolare Double Status Credits or Qantas Points offer. Per i prossimi sette giorni, i membri che prenotano qualsiasi volo regionale, domestico o internazionale commercializzato e operato da Qantas possono scegliere di guadagnare doppi Status Credits o Qantas Points. È possibile guadagnare doppi punti anche su Qantas Hotel and Holiday bookings nello stesso periodo. I membri possono registrarsi all’offerta tramite l’app Qantas ed effettuare prenotazioni illimitate per viaggi tra il 4 settembre 2025 e il 22 agosto 2026”. Il CEO di Qantas Loyalty, Andrew Glance, ha dichiarato: “Questa è una delle nostre offerte più attese dell’anno e un ottimo modo per i membri di accedere ai vantaggi che più apprezzano. Che i membri vogliano accelerare il loro status annuale per accedere a centinaia di lounge o aumentare il saldo punti per prenotare il prossimo reward seat o un upgrade, questa offerta li aiuta a farlo prima. In generale, ci stiamo concentrando sul rendere il programma più gratificante per i membri. Abbiamo sbloccato milioni di reward seats in più, aggiunto partner di punta e aiutato i membri a prenotare un numero record di viaggi utilizzando i loro punti. Infatti, ogni giorno vengono prenotati più di 15.000 reward seats, inclusi 1.000 Classic seats in cabine premium verso destinazioni internazionali”.

RTX BBN TECHNOLOGIES POTENZIA L’AI PER INTERPRETARE LE NORMATIVE – RTX informa: “RTX BBN Technologies si è recentemente aggiudicata un contratto dalla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) per supportare il suo Human-AI Communication for Deontic Reasoning Devops (CODORD) program. CODORD intende colmare il divario tra human regulations and policies e la AI comprehension, consentendo ai computer di interpretare e applicare le normative in modo verificabile e spiegabile. L’approccio innovativo di BBN è DONATELLO (DeONtic AssistanT Enabled by Large Language mOdels), una human-in-the-loop AI solution progettata per semplificare e tradurre testi normativi complessi in logica eseguibile”. “I testi normativi sono complessi, pieni di eccezioni e sfumature che mettono alla prova la programmazione tradizionale”, ha affermato il Dr. Brian Ulicny, BBN principal investigator. “Abbiamo bisogno di sistemi in grado di spiegare perché azioni specifiche siano consentite o vietate in situazioni ambigue”.

ROLLS-ROYCE PUBBLICA UN POSITION PAPER CON MICROSOFT PER L’USO DI HVO DEL SINGAPORE DATA CENTRE SECTOR – Rolls-Royce informa: “La Rolls-Royce Power Systems division ha pubblicato un position paper con Microsoft che evidenzia il potenziale dell’Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) come sustainable transitional fuel per backup power nei data centres di Singapore. Il documento delinea le opportunità e le condizioni normative necessarie per affermare l’HVO e altri combustibili a basse emissioni di carbonio come alternative al diesel fossile nelle infrastrutture digitali critiche. L’HVO è un combustibile paraffinico di origine biologica di alta qualità, prodotto da rifiuti, grassi e oli residui, che può ridurre le emissioni di CO2 durante il ciclo di vita fino al 90% rispetto al diesel fossile ed è compatibile con la diesel generator infrastructure esistente senza modifiche tecniche, a condizione che i sistemi siano approvati per l’uso dell’HVO. Per i data center, questo offre una soluzione pratica e immediatamente implementabile per decarbonizzare il backup power. È inoltre in linea con la Green Data Center Roadmap (GDCR) di Singapore e i suoi obiettivi a lungo termine per zero emissioni nette entro il 2050. Il position paper identifica le priorità per consentire la piena adozione dell’HVO”. “Riteniamo che Singapore sia ben posizionata per guidare l’adozione dell’HVO con il giusto quadro politico, infrastrutture e supporto”, ha affermato Tobias Ostermaier, President Stationary Power Solutions at Rolls-Royce Power Systems.