Brussels Airlines aggiungerà cinque ulteriori A320neo alla sua flotta

Il Board of Directors of Brussels Airlines ha approvato l’aggiunta di cinque nuovi Airbus A320neo alla flotta, portando il numero totale di questi aeromobili di nuova generazione a 13.
“Questo investimento sottolinea l’impegno di Brussels Airlines nel ridurre il proprio impatto ambientale, migliorare l’esperienza dei passeggeri e crescere in modo sostenibile e redditizio.
Brussels Airlines attualmente opera cinque Airbus A320neo e prevede che altri tre si uniranno alla flotta nei prossimi mesi. La prossima consegna dallo stabilimento Airbus di Tolosa è prevista per novembre.
Inoltre, il Board of Directors ha approvato l’introduzione graduale di altri cinque aeromobili A320neo, con consegne previste a partire dal 2027. Questo investimento porterà il numero totale di aeromobili A320neo nella flotta di Brussels Airlines a 13″, afferma Brussels Airlines.
“Brussels Airlines ha lavorato duramente per raggiungere una struttura dei costi che consenta alla compagnia aerea di essere redditizia in modo sostenibile, consentendoci di reinvestire nella nostra azienda. L’A320neo riduce il nostro impatto ambientale e offre un’esperienza più piacevole ai nostri passeggeri. Siamo molto lieti di accogliere altri aeromobili all’avanguardia nella nostra flotta”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO di Brussels Airlines.
“L’Airbus A320neo garantisce emissioni di CO2 inferiori fino al 20% e una riduzione del rumore del 50% rispetto ai modelli precedenti. Overhead bins più ampi offrono il 40% di spazio in più per i bagagli, rendendo l’imbarco più rapido e agevole.
I nuovi aeromobili sostituiranno principalmente gli aeromobili di vecchia generazione, con uno dedicato all’ampliamento della flotta. Brussels Airlines impiega la A320 Family sulla sua rete a corto e medio raggio”, prosegue Brussels Airlines.
“Brussels Airlines sta inoltre espandendo la sua flotta a lungo raggio a 13 Airbus A330 e, a partire dal 2027, introdurrà nuove cabine sul suo intercontinental network. Inoltre, la compagnia aerea prevede di rinnovare la sua pluripremiata lounge a Brussels Airport, THE LOFT“, conclude Brussels Airlines.
(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)