Robinson Helicopter celebra il 50° anniversario del primo volo dell’R22

Il 28 agosto 2025, Robinson Helicopter Company (RHC) ha celebrato il 50° anniversario del primo volo dell’elicottero R22.

“Robinson Helicopter ha iniziato con l’R22, il two-seat light utility helicopter che ha volato per la prima volta nel 1975 e ha ricevuto la certificazione FAA nel 1979.

Il Robinson R22 è un pilastro dell’helicopter flight training in tutto il mondo, con quasi 5.000 esemplari venduti dal 1973. La sua semplice mechanical operation sviluppa e rafforza i piloting skills fondamentali, fornendo ai nuovi piloti una migliore comprensione dell’helicopter handling. L’R22 è così efficace nell’addestramento che spesso si dice: “Se sai pilotare un R22, puoi pilotare qualsiasi cosa”, a testimonianza del suo valore nella preparazione dei piloti per qualsiasi velivolo e qualsiasi missione”, afferma Robinson Helicopter.

“Fondata nel 1973 da Frank Robinson, Robinson Helicopter è nata dalla missione di progettare e costruire un elicottero sicuro, affidabile e conveniente. Prima dell’R22, gli elicotteri erano per lo più confinati all’uso militare, alle organizzazioni para-pubbliche e alle grandi aziende. L’R22 ha cambiato questa narrativa, aprendo nuove opportunità per il flight training, l’uso agricolo e altro ancora. L’R22 ha rivoluzionato il personal helicopter market e ha gettato le basi per l’intera linea di prodotti Robinson Helicopter, inclusi l’R44, l’R66 e il nuovo R88“, prosegue Robinson Helicopter.

“L’R22 era il sogno di Frank Robinson di rendere il rotary-wing flight accessibile alla persona media”, ha affermato David Smith, president and CEO of Robinson Helicopter Company. “Cinquant’anni fa, l’R22 non ha solo effettuato il suo primo volo; ha creato un’eredità che ha dato forza a generazioni di piloti e operatori in tutto il mondo. Continuiamo a onorare il suo impatto duraturo e il ruolo che svolge nella global helicopter community”.

