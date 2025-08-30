Il primo Dreamliner con Lufthansa Allegris atterra a Francoforte

Lufthansa informa: “Lufthansa dà il benvenuto al primo Dreamliner con Allegris cabin a Francoforte: il Boeing 787-9 con i nuovi interni in tutte le classi è atterrato oggi a Frankfurt Airport proveniente da Seattle. Inizialmente, il nuovo membro della flotta Lufthansa sarà utilizzato sui voli da Francoforte a Toronto, Canada, a partire da metà ottobre. Altri nove Boeing 787-9 sono attesi a Francoforte entro la fine dell’anno, l’equivalente di una nuova consegna ogni due settimane”.

“Sono particolarmente lieto di poter offrire ai nostri ospiti la premium Allegris experience a Francoforte”, ha dichiarato Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines. “Con l’arrivo del Boeing 787-9, anche la modernizzazione della nostra flotta a lungo raggio presso il nostro hub più grande riceve un importante impulso. Questo ci consentirà di utilizzare aeromobili significativamente più silenziosi e a basso consumo di carburante, dotati delle tecnologie più recenti, anche per i nostri ospiti a Francoforte”.

“Lo state-of-the-art ‘Dreamliner’ long-haul aircraft consuma in media solo circa 2,5 litri di cherosene per passeggero e 100 chilometri di volo. Questo significa circa il 25% in meno rispetto al modello precedente. Lufthansa Airlines ha ordinato 29 Boeing 787-9. In totale, la compagnia aerea prevede di avere 78 moderni long-haul aircraft con Allegris a bordo nei prossimi anni: la più grande modernizzazione della flotta nella sua storia.

Il Boeing 787-9 offre ai passeggeri di Lufthansa Allegris a Francoforte un’esperienza di viaggio nuova e migliorata. Gli ospiti della Lufthansa Business Class possono usufruire di una suite, che offre ancora più comfort e privacy grazie alle pareti alte, a un monitor da 27 pollici e a un ampio spazio per riporre gli oggetti. Ogni suite dispone inoltre di un guardaroba e di un minibar personale.

Le Business Class Suites, la Premium Economy e l’Economy Class sono già disponibili per la prenotazione. Non appena il processo di certificazione per la Allegris Business Class per i Boeing Dreamliner sarà completato, anche questi posti saranno disponibili per la prenotazione”, prosegue Lufthansa.

“Lufthansa Allegris è in servizio sui voli a lungo raggio da Monaco dall’estate 2024, con oltre mezzo milione di passeggeri che da allora hanno apprezzato questa esperienza di viaggio in tutte le classi”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)