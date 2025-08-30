News Brevi – 30.08.2025

L’U.S. TRANSPORTATION SECRETARY E LA FAA AVVIANO LA SELEZIONE DEL PRIME INTEGRATOR PER IL NUOVO AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEM – La FAA informa: “L’U.S. Department of Transportation Secretary Sean P. Duffy, ha annunciato il prossimo passo nel Federal Aviation Administration’s (FAA) process per l’identificazione di un Prime Integrator che gestisca la realizzazione di un brand new air traffic control system. Tutte le parti interessate possono presentare proposte tramite una Request for Solutions (RFS) entro il 21 settembre 2025. Per raggiungere l’ambizioso obiettivo di implementare un nuovo sistema entro 3-4 anni, il DOT e la FAA hanno accelerato il procurement process e hanno elaborato un federal procurement contract innovativo, il primo nel suo genere, che incentiverà i risultati e responsabilizzerà l’integratore per eventuali scadenze non rispettate”. “Questo è il prossimo importante passo per rendere i nostri cieli più sicuri e i viaggi aerei più efficienti. Per evitare di perdere le scadenze e di commettere errori del passato, abbiamo progettato un processo innovativo per selezionare e stipulare contratti con un unico Prime Integrator”, afferma l’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy. “Il prossimo passo è coinvolgere l’integratore e siamo sulla buona strada”, ha dichiarato il FAA Administrator, Bryan Bedford. “Siamo pronti a metterci al lavoro per garantire che i nostri controllori di volo dispongano della migliore tecnologia”. “Il Segretario Duffy ha reso l’assunzione di air traffic controller e la realizzazione di un nuovo state-of-the-art air traffic system una priorità assoluta. Sostituendo il sistema attuale, la FAA migliorerà la sicurezza in cielo, ridurrà i ritardi e aprirà le porte al futuro del trasporto aereo. Il piano per la costruzione di un nuovo sistema garantisce inoltre agli air traffic controllers, che lavorano con impegno, un sistema su cui possono contare e che meritano. La FAA sostituirà la core infrastructure, inclusi radar, software, hardware e reti di telecomunicazioni, per supportare i moderni viaggi aerei. L’agenzia doterà le strutture di tecnologie più avanzate per ridurre le interruzioni, migliorare l’efficienza e rafforzare la sicurezza. Il Prime Integrator svolgerà un ruolo chiave nella gestione di questo impegno, inclusa l’acquisizione di competenze e l’implementazione delle nuove tecnologie”, conclude la FAA.

AIRBUS: 15° ANNIVERSARIO PER L’HELICOPTER LESSOR MILESTONE – Airbus informa: “Milestone, il più grande helicopter lessor al mondo, celebra il suo 15° anniversario. Il successo in un settore in continua evoluzione, guidato dall’innovazione e dalle mutevoli esigenze del mercato, non arriva per caso e il CCO, Sébastien Moulin, spiega perché il successo dei lessors dipende logicamente dagli original equipment manufacturers (OEMs)”. “Chiunque può acquistare elicotteri: questa è la parte più semplice del lavoro”, osserva Moulin. “Tuttavia, la parte più difficile è riuscire a dare in leasing gli assets e a ricavarne un fatturato stabile. E, naturalmente, venderli al giusto prezzo: è qui che risiede la competenza”. “Per gestire questa situazione, la strategia di un lessor richiede una selezione meticolosa degli aeromobili, che richiede una profonda conoscenza delle tendenze del mercato e una lungimiranza sulle performance dei rotorcraft in diverse missioni durante l’intero ciclo di vita dell’asset. I lessor devono garantire che il proprio portafoglio sia in linea con la domanda costante del settore energetico e con la crescita di mission-critical services come emergency medical services (EMS), search and rescue (SAR) and aerial firefighting. Questa attenta selezione è fondamentale per gestire gli asset risk e garantire il valore a lungo termine. La fiducia di Milestone nei prodotti Airbus Helicopters, che rappresentano circa un terzo della sua flotta, riflette direttamente questa filosofia. Si prevede che l’H160 conquisterà una maggiore quota di mercato nel medium segment grazie alle sue performance. L’H175 continua a dimostrare il suo valore nelle impegnative offshore energy operations nel Mare del Nord, in Brasile e in Australia. Il versatile H225, con le sue comprovate capacità, viene impiegato con successo nei ruoli utility e SAR e sta tornando nell’offshore energy segment per alcune missioni a lungo raggio. Questo allineamento strategico garantisce che le nuove consegne di Milestone rispondano direttamente alle specifiche esigenze del mercato, rafforzando l’equilibrio tra domanda e offerta in tutto il settore. Il leasing di elicotteri offre agli operatori un approccio strategico e flessibile alla gestione della flotta. Moulin spiega che questo modello offre un’agilità finanziaria fondamentale. Invece di ingenti spese in conto capitale iniziali, gli operatori possono ottenere un finanziamento al 100% per aeromobili avanzati. Ciò consente alle flotte di adattarsi alle nuove esigenze o di adattarsi ai requisiti in continua evoluzione”, prosegue Airbus. “Il vero vantaggio che offriamo è la flessibilità di accedere agli assets senza dover anticipare l’investimento di capitale, alleviando così l’onere finanziario per il locatario, nonché la possibilità di restituire gli assets alla conclusione dei contratti”, afferma Moulin. Questo accelera l’integrazione di nuove e più efficienti tecnologie per gli elicotteri, garantendo agli operatori la competitività. Milestone sottolinea la necessità di un approccio finanziariamente disciplinato, incentrato su una crescita sostenibile, a vantaggio del settore. Moulin sottolinea questa responsabilità condivisa per la salute del mercato: “Riteniamo che questo sia il ruolo che abbiamo anche per l’intero settore. Gli OEM stanno producendo nuovi aeromobili. Vogliamo assicurarci di non finanziare un eccesso di offerta in questo mercato”. Airbus Helicopters, in qualità di OEM, fornisce un’assistenza essenziale per lo sviluppo del prodotto, un solido entry into service support e processi di certificazione cruciali. Moulin sottolinea questa interdipendenza: “Non possiamo ottenere nulla senza l’OEM. Il suo ruolo è quello di realizzare il miglior prodotto possibile e di gestire l’ingresso in servizio”. L’investimento iniziale di Milestone in piattaforme come l’H160 dimostra fiducia nell’innovazione di Airbus Helicopters. A loro volta, gli OEM forniscono ai lessors long-term product support, upgrades and retrofitting capabilities, essenziali per preservare il valore degli asset e garantire l’adattabilità degli aeromobili. Come afferma Moulin: “Un asset che sarà retrofittabile e che può essere aggiornato e migliorato, è il modo per garantire il ritorno sull’investimento”. Questa collaborazione continua garantisce rendimenti significativi sugli investimenti e rendimenti sostenuti per tutti gli stakeholder.

KLM E DELTA AIRLINES SARANNO GLI OFFICIAL AIRLINE PARTNERS DEL WORLDPRIDE 2026 AD AMSTERDAM – KLM informa: “Agosto è stato un mese all’insegna del Pride: un mese in cui diversità, uguaglianza e inclusione sono state celebrate al massimo ad Amsterdam e non solo. KLM e Delta Air Lines concludono questo evento speciale annunciando di essere gli official airline partners of WorldPride 2026 in Amsterdam. Si prevede che l’evento attirerà 2 milioni di visitatori e riporterà Amsterdam sulla mappa internazionale come una città in cui tutti possono essere se stessi. Il WorldPride 2026 promette di essere il più grande Pride mai tenuto ad Amsterdam. In qualità di official airline partner, KLM, insieme al partner Delta Air Lines, sostiene il WorldPride 2026 e porterà ad Amsterdam migliaia di passeggeri da tutto il mondo. Il WorldPride è un evento internazionale che si svolge in una città diversa ogni due o tre anni. Dopo l’edizione del 2025 a Washington, Amsterdam sarà la città ospitante nel 2026”. “In KLM crediamo nel potere della diversità e dell’inclusione. Come compagnia aerea, mettiamo in contatto persone da tutto il mondo da oltre un secolo. I nostri passeggeri e dipendenti provengono da innumerevoli background e culture e la nostra missione è garantire che tutti si sentano accettati, valorizzati e rispettati. La partnership con il WorldPride 2026 è una naturale prosecuzione di questa missione e un’opportunità per sostenere la comunità LGBTQI+. Inoltre, KLM ha bisogno di tutti i talenti e di tutte le prospettive a bordo per continuare a volare, migliorare e innovare. La partnership con WorldPride 2026 non è solo un traguardo celebrativo per KLM, ma anche il prossimo passo nel nostro impegno per un mondo in cui tutti si sentano a casa, a bordo e oltre”, prosegue KLM. “In KLM crediamo che tutti debbano sentirsi benvenuti, indipendentemente da dove si provenga o da chi si sia. Per noi, WorldPride 2026 è più di un semplice evento: è un’opportunità per dimostrare che la connessione e l’inclusione sono parte del DNA di KLM. Siamo orgogliosi di unire le forze con Pride Amsterdam per riunire persone da tutto il mondo e celebrare la libertà di essere se stessi”, afferma Miriam Kartman, Chief People Officer, KLM.

LOCKHEED MARTIN TESTA UN NUOVO TRAINING ROCKET – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha presentato con successo il suo nuovo prototipo della Joint Reduced Range Rocket (JR3) solution, un pod riutilizzabile e un affidabile training round a prezzi accessibili, per sostituire l’attuale Low-Cost Reduced Range Practice Rocket per l’U.S. Army e i partner globali. Durante una dimostrazione di volo condotta al White Sands Missile Range, Lockheed Martin ha lanciato con successo il training round per la prima volta, dimostrandone la gittata, la traiettoria e la riutilizzabilità”. “Il nostro nuovo prototype training round offre una soluzione scalabile ed economica basata su una mature rocket motor technology”, afferma Dave Griser, vice president of Precision Fires Rockets at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “Con una capacità di oltre 20 razzi, soddisfa la richiesta dell’Esercito di un maggiore volume di addestramento e di un costo contenuto senza sacrificare le prestazioni”. “Il JR3 rocktet è progettato per essere utilizzato con HIMARS and MLRS M270 launchers”, conclude Lockheed Martin.