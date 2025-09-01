Air France inaugura la nuova cabina degli Embraer 190

Il 1° settembre Air France ha inaugurato il primo volo operato da un Embraer 190 dotato di una nuova cabina di viaggio. “Il volo AF1602, operato dalla sua filiale regionale HOP!, ha volato da Parigi-Charles de Gaulle ad Amburgo nel massimo comfort. A bordo, i clienti Business ed Economy hanno potuto usufruire di nuove poltrone, più leggere e comode, di una connessione Wi-Fi gratuita ad alta velocità e di una cabina luminosa ed elegante.

Entro l’estate 2026, tutti gli Embraer 190 di Air France saranno sottoposti a restyling. In questo modo, la compagnia aerea continua a crescere di livello e a standardizzare i suoi prodotti e servizi sulla sua rete di corto e medio raggio”, afferma Air France.

“L’Embraer 190 di Air France dispone ora di 110 nuove poltrone in una configurazione 2-2. Ogni poltrona è rivestita in pelle e dotata di schiuma ergonomica per maggiore comfort e durata. Reclinabile fino a 7,5 cm, il sedile è largo 46 cm e dispone di un tavolino, spazio portaoggetti ottimizzato, comodi braccioli pieghevoli e un gancio appendiabiti. Il poggiatesta è regolabile in altezza e lateralmente.

A livello degli occhi, tutti hanno a disposizione un supporto retrattile per il proprio dispositivo portatile, con una superficie scanalata per posizionare in modo sicuro smartphone o tablet. Sono disponibili porte USB A e C per ricaricare i dispositivi, inclusi i laptop. È stato inoltre integrato un doppio portabicchieri per una maggiore praticità.

A bordo, i Business customers possono sedersi nelle prime file dell’aereo. Per maggiore comfort e privacy, una tenda mobile isola questa cabina. Da ottobre 2025 ogni cliente Business avrà un posto libero accanto a sé.

Durante il volo tutti i clienti avranno accesso all’ultra high-speed Wi-Fi. Questo nuovo ed esclusivo servizio su questo aereo è completamente gratuito, se ci si collega al proprio account Flying Blue, il programma fedeltà di Air France-KLM Group. Air France sta gradualmente dotando tutti i suoi aeromobili di questa tecnologia all’avanguardia, inclusa la flotta regionale”, prosegue Air France.

“Come quella dell’Airbus A220, la cabina dell’Embraer 190 presenta i colori distintivi di Air France, con sfumature di blu, una forte presenza di bianco che crea luce e contrasto, tocchi di rosso che incarnano l’eccellenza e la competenza della compagnia aerea. Ogni schienale presenta un motivo con cuciture simmetriche accentuato al centro con filo da ricamo grigio, creando un effetto imbottito per un comfort ottimale. Il poggiatesta è ricamato con il caratteristico dettaglio Air France, che impreziosisce anche le pareti posteriori della cabina dell’aereo, conferendo prospettiva all’insieme. La moquette sul pavimento rivisita il tradizionale motivo ornamentale a spina di pesce, simbolo del leggendario Haussmann-style world degli appartamenti parigini.

Per progettare questi sedili, prodotti ad Angers (Maine-et-Loire), Air France ha collaborato con il produttore francese Expliseat, in collaborazione con Andrea Mocellin, designer esperto di prodotti di alta gamma.

Realizzata in fibra di carbonio, titanio e alluminio, la struttura del sedile è ultraleggera e particolarmente robusta. Incorpora principalmente elementi riciclati, contribuendo a promuovere un’economia circolare nel settore aerospaziale.

Ogni nuovo sedile è più leggero del 30% rispetto al modello attuale, contribuendo a ridurre il peso complessivo dell’aereo, riducendo così il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Questa iniziativa fa parte della strategia della compagnia aerea per ridurre le emissioni di carbonio, insieme ad azioni fondamentali come il rinnovo della flotta, l’aumento dell’utilizzo di sustainable aviation fuel, misure operative come l’eco-pilotaggio e lo sviluppo dell’intermodalità”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)