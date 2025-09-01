Iberia Group conclude l’estate con oltre 34.000 voli operati

Iberia Group (Iberia, Iberia Express e Air Nostrum) ha concluso la stagione estiva con un’intensa attività operativa.

“Tra il 27 giugno e il 31 agosto, il Gruppo ha operato un totale di 34.259 voli, equivalenti a oltre 6 milioni di posti offerti, consolidando il suo ruolo di uno dei principali operatori nella connettività aerea domestica e internazionale in Spagna.

Di questi voli, 4.560 erano a lungo raggio, mentre oltre 29.500 si concentravano su rotte a corto e medio raggio. L’aeroporto di Madrid è stato il principale punto di partenza, con quasi 17.191 voli programmati dalla capitale”, afferma Iberia.

“Quest’estate abbiamo raggiunto cifre storiche nelle nostre operazioni, a dimostrazione del forte impegno di Iberia nel migliorare la connettività aerea e l’esperienza del cliente, garantendo sempre la massima efficienza e sicurezza su ogni volo. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza l’instancabile impegno, la professionalità e la dedizione di tutti in Iberia, ai quali va la mia più profonda gratitudine per il lavoro svolto durante questi mesi di massima attività”, ha dichiarato Ramiro Sequeira, Chief Operating Officer, Iberia.

“Questo traguardo operativo coincide con una stagione estiva in cui Iberia ha offerto un numero record di posti.

In America Latina, la compagnia aerea spagnola ha raggiunto un nuovo traguardo, superando persino i dati dell’anno scorso, con 3,2 milioni di posti offerti tra le due regioni, con un aumento del 4% rispetto al 2024. Ciò si traduce in oltre 300 voli settimanali. Negli Stati Uniti, Iberia ha operato 140 voli settimanali, il 14% in più rispetto all’estate precedente, offrendo un totale di 1,1 milioni di posti.

Per le rotte a corto e medio raggio, Iberia ha concentrato la sua crescita sui principali mercati europei, in particolare Francia e Italia. La compagnia aerea ha inoltre ripreso i voli verso le sue destinazioni estive più richieste, come Catania, Olbia, Cagliari e Palermo in Italia; Dubrovnik, Zagabria e Spalato in Croazia; Santorini, Mykonos e Corfù in Grecia; nonché Lubiana e Tirana nell’Europa orientale.

Oltre al suo regular schedule, Iberia ha rafforzato le sue operazioni con voli charter, soprattutto nei fine settimana e durante i due ponti estivi. In totale, sono stati aggiunti oltre 160 voli charter, molti dei quali forniscono supporto logistico alle compagnie di crociera, collegandosi con i principali porti del Mediterraneo e di tutta Europa.

Tra le destinazioni servite da questi voli charter figurano Amburgo, Atene, Catania, Bari, Venezia, Skopje, Trieste e Istanbul, ampliando l’offerta del Gruppo e rispondendo alla domanda dei clienti.

Quest’estate, i clienti di Iberia Group hanno preferito le destinazioni balneari in Spagna, tra cui spiccano Barcellona, Gran Canaria, Tenerife, Palma di Maiorca e Ibiza. In Europa, le città più visitate sono state Londra, Parigi e Roma, mentre in America Latina, Bogotà e Città del Messico sono state le scelte principali”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)