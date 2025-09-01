LOT Polish Airlines presenta le nuove cabine dell’Airbus A220

LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, ha presentato gli interior mock-ups per i suoi prossimi Airbus A220, progettati per offrire un maggiore comfort sui voli a corto e medio raggio a partire dal 2027.

“Le nuove cabine combinano un layout efficiente con tecnologie moderne per massimizzare comfort e funzionalità. Ogni A220 offrirà due classi di viaggio: LOT Economy Class e LOT Business Class.

A seconda della versione, l’aereo potrà ospitare rispettivamente 125 passeggeri (A220-100) e 149 passeggeri (A220-300). La 2-3 seating configuration per fila offre ai passeggeri più spazio personale e i sedili larghi 45 cm, più ampi della maggior parte dei modelli della stessa classe, offriranno un comfort notevolmente maggiore, anche sui voli più lunghi”, afferma LOT Polish Airlines

“L’A220 stabilisce un nuovo standard di viaggio per LOT Polish Airlines. Grazie a un maggiore comfort, cabine più silenziose e tecnologie moderne, ogni volo sarà ancora più fluido. Questi aerei sono progettati pensando al comfort dei passeggeri”, afferma Izabela Leszczynska, Director of Product Development and Customer Experience.

“Gli A220 di LOT Polish Airlines saranno dotati del modello R2 di RECARO: sedili leggeri ed ergonomici dotati di porta-dispositivi integrati, una presa di corrente USB-C da 60 W su ogni sedile e un comodo porta-bicchieri.

L’A220 sound-insulating cabin design mantiene bassi i livelli di rumore, consentendo ai passeggeri di rilassarsi. L’aereo incorpora anche l’Airspace design di Airbus, utilizzato nei più recenti aeromobili del produttore, che introduce interni più spaziosi, una disposizione intuitiva della cabina e un’illuminazione LED dinamica che si adatta all’ora del giorno e alla fase del volo. I finestrini più grandi faranno entrare più luce naturale e offriranno una vista migliore. Anche le cappelliere sono più spaziose, offrendo la migliore storage capacity della categoria. Ciò velocizza l’imbarco, poiché i passeggeri troveranno più facile depositare i bagagli. LOT prevede inoltre di implementare il Wi-Fi a bordo, consentendo ai passeggeri di utilizzare app di messaggistica o di lavorare durante il volo.

L’introduzione dell’Airbus A220 rafforza ulteriormente la posizione di LOT come regional leader, combinando tecnologie moderne con un’esperienza di bordo migliorata”, prosegue LOT Polish Airlines.

“LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, è una compagnia aerea moderna che collega l’Europa centrale e orientale con il resto del mondo. L’offerta di LOT include, tra l’altro, voli diretti a lungo raggio verso aeroporti negli Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea del Sud e India.

La compagnia aerea polacca ha costantemente aumentato il numero dei suoi voli verso queste destinazioni, rafforzando così la sua posizione nell’Europa centrale e orientale. Opera i suoi voli a lungo raggio con il Boeing 787 Dreamliner, uno degli aerei wide-body più avanzati al mondo. Presente nei cieli dal 1929, la compagnia polacca è la dodicesima compagnia aerea più antica al mondo, rappresentando uno dei brand polacchi più riconosciuti a livello internazionale”, conclude LOT Polish Airlines.

(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – Photo Credits: LOT Polish Airlines)