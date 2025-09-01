Etihad celebra le nuove destinazioni con sconti fino al 50% in un’offerta dedicata ai membri Etihad Guest

Etihad informa: “Questo fine settimana Etihad Guest lancerà la sua più grande offerta GuestSeat di sempre, offrendo fino al 50% di sconto sulle GuestSeat fares per una selezione di nuove destinazioni della compagnia aerea che saranno inaugurate entro la fine dell’anno. Oltre 25.000 GuestSeat saranno in vendita per soli tre giorni, da domenica 31 agosto a martedì 2 settembre, per viaggiare dal volo inaugurale di ciascuna destinazione fino al 15 dicembre 2025.

Etihad Airways volerà quest’anno verso ben 18 nuove destinazioni in quattro continenti, proseguendo la sua rapida espansione globale della rete, raggiungendo oltre 80 destinazioni in tutto il mondo.

Per celebrare questo traguardo, Etihad offre ai suoi loyalty members uno sconto del 50% sulle Economy GuestSeat fares e del 30% sia in Business che in First su rotte selezionate, per viaggiare fino al 15 dicembre 2025. I membri Etihad Guest possono prenotare online o tramite l’app mobile Etihad utilizzando le Etihad Guest Miles, oppure utilizzando miglia e denaro. I membri possono anche trasferire miglia da oltre 50 points exchange partners in tutto il mondo per aumentare il loro saldo”.

Mark Potter, Managing Director Etihad Guest, ha dichiarato: “La nostra offerta GuestSeat è uno dei motivi per cui l’iscrizione a Etihad Guest è così preziosa e desiderabile per i soci di tutto il mondo, trasformando le miglia in esperienze indimenticabili. Con l’introduzione di così tante nuove destinazioni da parte di Etihad nei prossimi mesi, volevamo offrire ai nostri membri l’opportunità esclusiva di esplorare alcune di queste entusiasmanti destinazioni a una tariffa molto conveniente, dando a ogni membro Etihad Guest la possibilità di beneficiare di questa campagna e spuntare una nuova incredibile destinazione dalla propria lista dei desideri”.

“Scopri Krabi in una delle due lussuose First Suite a bordo del nuovo A321LR di Etihad a partire da 84.000 Etihad Guest Miles a tratta; rilassati a Phnom Penh (Cambogia) a partire da 49.000 Miglia in Business Class e a Hong Kong con sole 15.000 Miglia in Economy Class.

La campagna offre ai soci con un minimo di 3.250 Etihad Guest Miles la possibilità di esplorare destinazioni imperdibili come l’Etiopia, dove i GuestSeat sono offerti per 6.500 miglia, con pagamento del saldo in contanti.

La vendita flash, disponibile su etihad.com/memberonlysale, include voli da Abu Dhabi da e per: Addis Abeba, Algeri, Chiang Mai, Hanoi, Hong Kong, Krabi, Medan (Sumatra), Peshawar, Phnom Penh (Cambogia), Tunisi”, prosegue Etihad Airways.

“I GuestSeat sono disponibili esclusivamente per i membri Etihad Guest e offrono redemption prices eccezionali per offrire ai membri il miglior rapporto qualità-prezzo per le loro Etihad Guest Miles.

I GuestSeat sono disponibili su tutti i voli Etihad, inclusi i voli operati dagli oltre 40 codeshare partner della compagnia aerea, il più grande global partnership and frequent flyer network di qualsiasi non-allianced airline. Il numero di GuestSeats disponibili su ogni volo è limitato e viene venduto in base all’ordine di arrivo, pertanto i membri sono incoraggiati a prenotare in anticipo per assicurarsi le offerte migliori.

Seguendo la struttura tariffaria dei commercial tickets di Etihad, i fare brands per GuestSeats offrono ai membri maggiore scelta, maggiore flessibilità e un valore ancora migliore, consentendo loro di personalizzare la tariffa in base alle proprie esigenze di viaggio.

I membri possono accumulare miglia con Etihad Guest, le frequent flyer partner airlines di Etihad e migliaia di hotel di lusso, lifestyle and retail brands. Per iscriversi e per maggiori informazioni: etihad.com/guest“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)