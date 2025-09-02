Boeing e Macquarie AirFinance annunciano un ordine per 30 737 MAX

Boeing e Macquarie AirFinance hanno annunciato che il lessor ha aumentato il suo impegno per il 737 MAX con un ordine per 30 737-8. L’acquisto era stato registrato a luglio come non identificato sul Boeing Orders & Deliveries website.

“Con questo ordine, Macquarie AirFinance amplierà il suo 737 MAX portfolio a 70 unità, offrendo ai suoi clienti aerei l’accesso a velivoli di ultima generazione. L’ampia base clienti globale e i bassi costi operativi del 737 lo rendono un pilastro del portfolio della maggior parte dei lessor, rappresentando circa il 30% di tutti gli aerei finanziati”, afferma Boeing.

“Questo ordine incrementale segna un’altra pietra miliare nella strategia di crescita della nostra azienda”, ha dichiarato Eamonn Bane, CEO di Macquarie AirFinance. “Il Boeing 737 MAX offre un’eccezionale fuel efficiency, affidabilità e comfort per i passeggeri, rendendolo la scelta ideale per i nostri airline customers in tutto il mondo. Ampliando la nostra flotta con questi velivoli all’avanguardia, rafforziamo il nostro impegno nel fornire soluzioni sostenibili ed economiche ai nostri partner, supportando al contempo il futuro dell’aviazione globale”.

“Noto per la sua versatilità, il 737-8 può trasportare fino a 210 passeggeri a seconda della configurazione, con un’autonomia fino a 3.500 miglia nautiche (6.480 km). La famiglia 737 MAX è ideale per supportare la modernizzazione delle flotte, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di carbonio del 20% rispetto agli aerei che sostituisce”, prosegue Boeing.

“L’impegno crescente di Macquarie AirFinance per il 737 MAX è una testimonianza del valore di questo aereo per la leasing community e per gli airline customers”, ha dichiarato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “I lessor rimangono un partner importante per Boeing e le compagnie aeree globali nella fornitura di financial solutions che ampliano le single-aisle fleets”.

“I lessor orders per il 737 MAX rappresentano ora quasi un quarto del total order book per la famiglia di aeromobili. Il Commercial Market Outlook 2025 di Boeing prevede che nei prossimi 20 anni saranno necessari 33.000 nuovi single-aisle airplanes per sostituire i modelli più vecchi e far fronte alla crescita del traffico aereo”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)