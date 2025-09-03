Etihad registra un utile semestrale record di 1,1 miliardi di AED e il numero di passeggeri più alto di sempre

Etihad Airways ha registrato la sua migliore performance semestrale di sempre, registrando una redditività e un numero di passeggeri record nei primi sei mesi del 2025.

“I risultati evidenziano il continuo slancio nell’espansione della rete, nell’efficienza operativa e nel miglioramento della customer experience.

Il profit after tax ha raggiunto 1,1 miliardi di AED (306 milioni di dollari), con un aumento del 32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa crescita è stata trainata dalla forte domanda dei clienti, dall’aumento della produttività e dell’efficienza e dal miglioramento dei rendimenti sia nel segmento passeggeri che in quello cargo.

I total revenue sono aumentati del 16% su base annua, trainati sia dai ricavi passeggeri che da quelli cargo (rispettivamente del 16% e del 9%). Total revenue pari a 13,5 miliardi di AED (3,7 miliardi di dollari),

La performance finanziaria è rimasta solida, con l’EBITDA in crescita del 24% su base annua, raggiungendo i 2,7 miliardi di AED (739 milioni di dollari), e l’EBITDA margin in miglioramento al 20% (+1 punto percentuale su base annua)”, afferma Etihad Airways.

“Etihad ha trasportato 10,2 milioni di passeggeri nel primo semestre 2025, con un incremento del 17% su base annua, sostenuto da un aumento del 14% dei posti disponibili (ASK) e da un load factor migliorato pari all’87%, +2 punti percentuali su base annua. All’inizio di luglio la compagnia aerea ha superato il traguardo dei 20 milioni di passeggeri trasportati negli ultimi 12 mesi, raddoppiando i 10 milioni di passeggeri trasportati nel 2022 e rafforzando la sua posizione di compagnia aerea in più rapida crescita nella regione.

La flotta operativa ha superato i 100 aeromobili, con la consegna del sesto Airbus A350 di Etihad ad aprile e la reintroduzione di un settimo A380 a maggio. Nello stesso mese, la compagnia aerea ha annunciato un accordo per un ordine di 28 aeromobili wide-body con Boeing, rafforzando le ambizioni di crescita e connettività a lungo termine di Etihad. A luglio 2025 la compagnia aerea ha aggiunto cinque nuovi aeromobili alla sua flotta, tra cui il suo primo A321LR. Questo ha segnato il numero più alto di consegne che la compagnia aerea abbia mai ricevuto in un solo mese.

Ad aprile 2025, Etihad ha lanciato il suo nuovo A321LR product, portando per la prima volta nella regione il lusso dei widebody sulle narrow-body operations. L’aeromobile è entrato in servizio all’inizio di agosto con il suo volo inaugurale per Phuket, offrendo suite di First Class e poltrone Business completamente reclinabili sulle rotte a medio raggio.

Questa espansione consente a Etihad di servire quasi 90 destinazioni a giugno 2025, inclusi servizi annuali e stagionali. Impegnata a posizionare Abu Dhabi come una delle città più accessibili al mondo, Etihad ha lanciato o annunciato 27 nuove destinazioni solo nel 2025, portando milioni di visitatori direttamente ad Abu Dhabi e oltre”, prosegue Etihad Airways.

His Excellency Mohamed Ali Al Shorafa, Chairman of Etihad Airways, ha dichiarato: “Con 27 nuove destinazioni lanciate o annunciate solo quest’anno, Etihad è orgogliosa di contribuire al posizionamento di Abu Dhabi come una delle città più accessibili e connesse al mondo. Questa crescita non solo rafforza le opportunità di scalo e di collegamento, ma rafforza anche il ruolo di Abu Dhabi come punto di accesso per milioni di viaggiatori da tutto il mondo”.

“La soddisfazione dei clienti ha continuato a salire, con miglioramenti registrati nei servizi aeroportuali, nell’esperienza del cliente e nelle piattaforme digitali. La compagnia aerea ha mantenuto stabili i costi unitari migliorando al contempo la qualità del servizio, a dimostrazione del suo impegno nel fornire valore ed eccellenza ai propri clienti e ai propri azionisti. Il First Class Net Promoter Score (NPS) di Etihad si è mantenuto costantemente a 80, il più alto mai raggiunto dalla compagnia aerea, rappresentando una delle migliori performance della categoria”, continua Etihad.

“Siamo orgogliosi di registrare un altro semestre record per Etihad”, ha dichiarato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways. “La nostra solida performance finanziaria e la continua crescita del numero di passeggeri dimostrano il successo della nostra strategia e la dedizione del nostro personale. Ci stiamo espandendo in modo sostenibile, investendo in esperienze premium e portando un numero record di visitatori ad Abu Dhabi attraverso la nostra rete in espansione.

Siamo già in anticipo sui livelli di crescita che abbiamo definito nella nostra strategia, restiamo concentrati sull’esecuzione e ci impegniamo per un’espansione basata su efficienza, servizio e innovazione. Con l’aggiunta di nuovi aeromobili alla flotta, l’apertura di nuove rotte e la crescita della nostra offerta premium, Etihad sta definendo nuovi standard nel settore dell’aviazione. Niente di tutto questo sarebbe possibile senza la passione e la professionalità dei nostri dipendenti, desidero ringraziarli per il loro straordinario contributo”.

“Le performance record di Etihad sono state alimentate dalle sue persone. Nella prima metà del 2025, la compagnia aerea ha accolto oltre 1.700 nuove assunzioni, tra cui più di 100 piloti e 1.000 assistenti di volo. La crescita professionale interna è stata altrettanto forte, con oltre 1.100 promozioni in tutta l’azienda. Il coinvolgimento dei dipendenti ha raggiunto il livello più alto di sempre, a testimonianza dell’impegno, della professionalità e della passione del team di Etihad“, conclude Etihad

“Infine, desidero ringraziare i nostri clienti. Non vediamo l’ora di accogliervi a bordo ancora di più nei prossimi mesi”, ha concluso Neves.

