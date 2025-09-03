Azorra consegna il primo Embraer E190-E2 a Virgin Australia

Azorra ha consegnato il primo nuovo Embraer E190-E2 twin-engine passenger aircraft a Virgin Australia, rappresentando una nuova airline partnership per il lessor e il primo Embraer E190-E2 ad essere operato da un importante airline group in Australia.

“La consegna dell’E-Jet è stata celebrata con una cerimonia presso lo stabilimento Embraer di São José dos Campos, alla presenza di rappresentanti senior di Azorra, Virgin Australia ed Embraer. Con 1.900 consegne dal 2004, gli E-Jets sono il terzo aereo più consegnato nella storia.

Questi new generation, small narrowbody aircraft supporteranno gli sforzi di modernizzazione della flotta di Virgin Australia Regional Airlines, che sostituirà l’attuale flotta di Fokker 100 con la Embraer E2 variant. Partendo dal portafoglio ordini di Azorra con Embraer, altri tre aerei saranno consegnati a Virgin Australia entro la fine dell’anno e fino al 2026. Virgin Australia ha un totale di otto ordini fermi per E2 aircraft.

Il nuovo E190-E2 da 100 posti garantirà un risparmio di carburante fino al 30% rispetto all’attuale Fokker 100 fleet di Virgin Australia, riducendo le emissioni e i costi operativi sulle principali rotte dell’Australia Occidentale. Dotato di motori Pratt & Whitney GTF, l’E190-E2 offre maggiore efficienza, autonomia e performance superiori, mentre la sua two-by-two cabin, silenziosa e spaziosa, garantisce un viaggio più confortevole per i passeggeri”, afferma Embraer.

John Evans, CEO e fondatore di Azorra, afferma: “Accogliere Virgin Australia come nuovo cliente rappresenta un traguardo di grande orgoglio per il nostro team, poiché consegniamo il primo E2 operato da un major airline group in Australia e ampliamo la nostra presenza in Oceania. L’E190-E2 offre un’efficienza eccezionale e un consumo di carburante ridotto, rendendolo l’aereo ideale per il programma di modernizzazione della flotta di Virgin Australia. Alimentato da motori Pratt & Whitney GTF, questo moderno aereo supporta l’impegno di Virgin Australia verso un servizio affidabile e ad alta frequenza, migliorando al contempo le operational performance complessive”.

Nick Rohrlach, Group Executive, Virgin Australia Regional Airlines, afferma: “Siamo estremamente entusiasti dell’introduzione degli Embraer 190-E2 nella flotta di Virgin Australia Regional Airlines. Sostituire i nostri Fokker 100 con questi jet di nuova generazione ci consente di collegare meglio i resources industry clients e le comunità regionali dell’Australia Occidentale, con maggiore affidabilità, rumore significativamente ridotto ed emissioni ridotte. Questi velivoli sono progettati perfettamente per i climi e gli ambienti difficili in cui operiamo, offrendo al contempo ai nostri clienti un’esperienza di volo spaziosa e confortevole”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, afferma: “La consegna del primo E190-E2 a Virgin Australia, insieme al nostro leasing partner Azorra, rappresenta una pietra miliare significativa per l’evoluzione e la crescita di Embraer nella regione. Con la sua eccezionale efficienza, il basso profilo di rumorosità ed emissioni e il maggiore comfort per i passeggeri, l’E190-E2 rappresenterà un passo avanti decisivo rispetto alla venerabile Fokker fleet della compagnia aerea, integrandosi perfettamente con i suoi larger narrowbodies”.

