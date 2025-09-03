Emirates rafforza il commercial leadership team con cinque nuove nomine

Emirates informa: “Emirates ha annunciato nuove nomine nel suo commercial leadership team, con l’obiettivo di potenziare la rete, la flotta e i prodotti per la prossima fase di crescita. I nuovi ruoli, tra cui Senior Vice President, Network Passenger Sales Development e Vice President for Passenger Sales – Regional Clusters, supporteranno la crescita regionale della compagnia aerea e le sue ambizioni di espansione del mercato, promuoveranno prestazioni integrate in tutti i mercati e segmenti, oltre a promuovere relazioni aziendali chiave per guidare la crescita del numero di passeggeri a lungo termine, aumentare la quota di mercato e il fatturato.

Nell’ambito della nuova commercial leadership structure, due esperti emiratini sono stati nominati per guidare i principali cluster di mercato. Queste nomine strategiche riflettono l’impegno costante della compagnia aerea nel coltivare talenti eccezionali negli Emirati Arabi Uniti e formare la prossima generazione di leader del settore”.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha commentato: “Emirates si trova in un momento cruciale della sua evoluzione, con l’ampliamento della sua rete e l’approfondimento del suo coinvolgimento in una gamma sempre più diversificata di mercati e fasce demografiche di consumatori. Questo periodo di crescita dinamica richiede leader con il giusto know-how commerciale e la capacità di orientarsi nel nostro complesso e mutevole panorama industriale, in modo da poter capitalizzare le opportunità emergenti e consolidare la nostra posizione di compagnia aerea di riferimento per i viaggiatori di tutto il mondo. Sono particolarmente orgoglioso che due dei ruoli principali saranno ricoperti da cittadini degli Emirati Arabi Uniti che hanno dimostrato la loro eccellenza nella leadership, ci impegniamo a costruire una solida pipeline di talenti locali per guidare la nostra continua crescita”.

“Matthew Scott guiderà l’Emirates Network Passenger Sales Development (NPSD) team come Senior Vice President, supervisionando i Global Sales & Leisure teams della compagnia aerea. In precedenza, è stato Vice President Cargo Pricing and Interline presso Emirates SkyCargo. Matthew ha iniziato la sua carriera in Emirates con SkyCargo nel 2018 e vanta oltre 20 anni di esperienza con compagnie aeree internazionali ricoprendo posizioni chiave in commercial operations, revenue optimisation and planning.

Emirates ha inoltre nominato i seguenti senior manager all’interno del suo team commerciale:

Abdulla Al Olama è stato promosso VP Regional Clusters for the Middle East and North Africa (MENA). Abdulla in precedenza ha ricoperto il ruolo di Senior Regional Manager Commercial Operations Far East e ha anche gestito le performance commerciali in Far East, West Asia and Indian Ocean. È entrato in Emirates nel 2012 e ha lavorato in tutta l’organizzazione commerciale.

Rashid Alardha è stato promosso VP Regional Clusters Sub-Saharan Africa. In precedenza è stato Country Manager Sri Lanka and Maldives. Rashid è entrato in Emirates nel 2009 e da allora ha maturato una vasta esperienza nella gestione di otto paesi in Middle East, Africa, Far East, West Asia and Indian Ocean.

Flavio Ghiringhelli è stato promosso VP Regional Clusters for South and Central Europe. È entrato in Emirates nel 2018 come Country Manager Italy, portando con sé una vasta senior leadership experience in corporate sales, commercial strategy and business development nei settori dell’aviazione, dell’ospitalità e del turismo.

Pierfrancesco Carino entrerà a far parte di Emirates come VP Regional for West and North Europe Clusters entro la fine del mese. Porta con sé 20 anni di esperienza in sales, marketing, omnichannel distribution, revenue management and strategic partnerships con diverse compagnie aeree. Pierfrancesco ha precedentemente lavorato per Emirates nelle Commercial Sales in France.

Nabil Sultan, Emirates Executive Vice President Passenger Sales and Country Management, è a capo dei nuovi team e della nuova struttura”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)