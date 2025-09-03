KLM lancia la nuova rotta per Hyderabad

Oggi il primo volo KLM da Amsterdam è arrivato a Hyderabad, India. Il 2 settembre, KLM ha lanciato i suoi voli diretti tra Amsterdam e Hyderabad, rendendo questa città la quarta destinazione indiana nella rete KLM, insieme a Delhi, Mumbai e Bangalore. KLM opererà tre voli settimanali verso questa nuova destinazione con un Boeing 777-200ER.

“L’arrivo del volo inaugurale è stato festeggiato a Hyderabad, così come la partenza del primo volo per Amsterdam. I festeggiamenti in aeroporto hanno incluso uno spettacolo di danza tradizionale indiana. In rappresentanza di KLM, una delegazione guidata dal COO di KLM, Maarten Stienen, è presente a Hyderabad per commemorare il lancio di questa nuova rotta insieme a partner locali e ospiti invitati.

Hyderabad, capitale dello stato indiano del Telangana, ha una popolazione di oltre 7 milioni di abitanti e sta vivendo una crescita economica superiore alla media. La città è conosciuta a livello internazionale come la “Pharmaceutical Capital of India”, con oltre 800 aziende farmaceutiche con sede nella regione. Inoltre, numerose aziende IT americane ed europee operano nella zona. Hyderabad Airport è il quarto aeroporto più trafficato dell’India, dopo Delhi, Mumbai e Bangalore, e sta registrando una rapida crescita del traffico passeggeri. Grazie alla sua posizione centrale nell’India meridionale e agli ampi collegamenti domestici tramite la compagnia aerea partner IndiGo, la città funge da importante polo commerciale e logistico”, afferma KLM.

“L’India è una delle economie in più rapida crescita al mondo e un importante partner commerciale per i Paesi Bassi e l’UE. Negli ultimi anni, il numero di passeggeri che viaggiano tra Amsterdam e l’India è quasi raddoppiato. Aggiungendo Hyderabad come nuova e importante destinazione d’affari in India, KLM sta espandendo la sua rete per soddisfare questa crescente domanda”, afferma Maarten Stienen, COO di KLM.

“A partire dal 2 settembre, KLM opererà tre voli settimanali tra Amsterdam e Hyderabad (martedì, venerdì e domenica) con un Boeing 777-200ER, dotato di 35 posti in World Business Class, 24 posti in Premium Comfort Class e 229 posti in Economy Class”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)