Cathay Pacific ridefinisce l’esperienza nella sua lounge all’Aeroporto Internazionale di Pechino-Capitale

Cathay Pacific informa: “Nell’ambito del suo continuo investimento nella Cina continentale, Cathay Pacific accoglie i soci e i clienti nella sua flagship lounge all’Aeroporto Internazionale di Pechino-Capitale recentemente rinnovata, che rende il design incentrato sull’uomo quale fulcro di un’esperienza di livello superiore.

Dopo la riapertura di The Bridge all’Aeroporto Internazionale di Hong Kong nel mese di maggio, questo evento segna un’altra pietra miliare nell’ampio piano di potenziamento delle lounge della compagnia a Hong Kong e in altre importanti destinazioni della sua rete.

Per inaugurare la lounge di Pechino, recentemente riaperta, Cathay Pacific ha organizzato nel mese di agosto un evento di lancio alla presenza di Ronald Lam, Chief Executive Officer di Cathay Group, Lavinia Lau, Chief Customer and Commercial Officer, Arnold Cheng, Director Chinese Mainland, Erica Peng, Director Customer Travel e Mandy Ng, Director Service Delivery. Ospite d’onore è stato Li Chun, Deputy General Manager dell’Aeroporto Internazionale di Pechino-Capitale, insieme a vari partner del settore e invitati illustri”.

Ronald Lam ha dichiarato: “Siamo incredibilmente entusiasti di riaprire le porte della nostra ultima flagship lounge a Pechino, che sottolinea la nostra unicità nell’avere radici profonde a Hong Kong, essere orgogliosamente parte della Cina e collegare il mondo. Avere una delle nostre migliori lounge situata nell’aeroporto della capitale è particolarmente importante per noi. La lounge rinnovata completa l’offerta di sette voli giornalieri di andata e ritorno di Cathay Pacific tra Hong Kong e Pechino previsti per questa estate, nell’ambito del nostro impegno volto a offrire ai clienti una scelta più ampia e una maggiore comodità, sia in volo che a terra, quando viaggiano con noi. Come Gruppo, continuiamo ad espandere la nostra rete nella Cina continentale, operando più di 300 voli di andata e ritorno alla settimana verso 23 destinazioni durante la stagione estiva. Proseguiamo nell’impegno di fornire ai clienti un’esperienza di viaggio senza imprevisti e di alto livello attraverso il nostro hub di Hong Kong”.

Erica Peng ha detto: “Il nostro impegno nel garantire comfort e un design incentrato sulla persona è sapientemente presente in ogni elemento della nostra lounge di Pechino, recentemente rinnovata. Dalla disposizione degli spazi e dall’illuminazione, all’arredamento e all’offerta gastronomica completamente rinnovata, con una selezione unica di piatti speciali ispirati ai sapori locali di Pechino, cerchiamo di creare un’atmosfera accogliente che rispecchi il calore e la familiarità delle nostre lounge a Hong Kong e in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è quello di far sentire i nostri soci e clienti davvero a casa e coccolati fin dall’inizio del loro viaggio con noi”.

“Oltre alla lounge di Pechino appena rinnovata, Cathay Pacific gestisce anche altre due lounge nella Cina continentale: una all’Aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong e la sua prima lounge in un porto traghetti, presso lo Shekou Cruise Home Port di Shenzhen, dedicata ai viaggiatori intermodali.

A Hong Kong, la compagnia aerea ha recentemente riaperto la sua lounge The Bridge e ha trasformato The Deck in una lounge provvisoria di First Class, garantendo ai clienti la possibilità di continuare a godere di un’esperienza premium durante i lavori di ristrutturazione di The Wing, First, che riaprirà nel 2026, seguita da The Wing, Business. I clienti che ne hanno diritto possono anche visitare le lounge The Pier, First e The Pier, Business di Cathay Pacific presso l’hub principale della compagnia aerea.

Nei prossimi anni, Cathay Pacific inaugurerà nuove flagship lounge a Hong Kong e, per la prima volta, a New York, nell’ambito dell’investimento di oltre 100 miliardi di dollari di Hong Kong di Cathay Group in aeromobili all’avanguardia, prodotti di cabina, lounge e innovazioni digitali”, conclude Cathay Pacific.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)