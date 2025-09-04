Air Côte d’Ivoire prende in consegna il suo primo A330neo

Air Côte d’Ivoire, compagnia di bandiera della Repubblica della Costa d’Avorio, ha ricevuto il primo dei suoi due Airbus A330-900.

“L’A330neo è il primo aeromobile widebody della flotta di Air Côte d’Ivoire e presenta una comoda configurazione a quattro classi: quattro posti in First, 44 in Business, 21 in Premium Economy e 173 in Economy. Air Côte d’Ivoire è una compagnia aerea leader in Africa occidentale e centrale, con 22 destinazioni servite in tutto il continente.

La A330-900 fleet svolgerà un ruolo chiave nei piani di espansione di Air Côte d’Ivoire in Europa, a partire dalla capitale francese, Parigi, per poi proseguire verso destinazioni in Medio Oriente e Nord America”, afferma Airbus.

“Il primo volo di consegna dell’A330neo di Air Côte d’Ivoire da Tolosa ad Abidjan ha trasportato cinque tonnellate di beni umanitari, tra cui materiale scolastico. Si è trattato del terzo goodwill flight della compagnia aerea, coordinato con la Airbus Foundation e supportato da Aviation Sans Frontières, che ha fornito le donazioni. I beni sono stati distribuiti a due ONG locali, LifeShine e la Bienfaisance, per sostenere direttamente le loro iniziative nei settori della salute e dell’istruzione ad Abidjan.

L’A330neo è dotato della pluripremiata Airspace cabin, che offre ai passeggeri un’esperienza unica, elevati livelli di comfort, atmosfera e design. Tra le caratteristiche figurano maggiore spazio individuale, vani portaoggetti più ampi, un nuovo sistema di illuminazione e l’accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività in volo”, prosegue Airbus.

“Alla fine di luglio 2025, la A330 Family aveva ricevuto oltre 1.920 ordini fermi da oltre 130 clienti in tutto il mondo. Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A330neo è già in grado di operare con 50% Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta a raggiungere la capacità 100% SAF per i suoi aeromobili entro il 2030″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)