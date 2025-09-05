Aeroporto di Bologna: anche ad agosto più di un milione e 100 mila passeggeri

L’Aeroporto di Bologna informa: “Un altro mese ad “alta quota” per l‘Aeroporto di Bologna. Anche ad agosto, infatti, dopo aprile, maggio, giugno e luglio, i passeggeri del Marconi hanno registrato un risultato superiore al milione, raggiungendo le 1.108.983 unità, con una riduzione dello 0,9% sullo stesso mese del 2024. Tale risultato, che comunque colloca agosto 2025 al terzo posto tra i mesi più trafficati di sempre dello scalo emiliano, è sostanzialmente riconducibile allo status di “aeroporto coordinato” in presenza di cantieri per la Summer 2025″.

“Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 834.485 (-0,8% su agosto 2024) mentre i passeggeri su voli nazionali sono stati 274.498 (-1,3% sullo stesso mese del 2024). I movimenti sono stati 7.547 (-2,6%), mentre le merci trasportate per via aerea, sono state 2.675 tonnellate, con un calo del 12,9%.

Le destinazioni preferite di agosto 2025 sono state, nell’ordine: Catania, Tirana, Barcellona, Cagliari, Olbia, Palermo, Bucarest Otopeni, Brindisi, Istanbul e Madrid, in linea con quanto registrato anche nel mese di luglio. Il giorno più trafficato del mese è stato domenica 17, con 40.022 passeggeri tra arrivi e partenze”, prosegue l’Aeroporto di Bologna.

“Nel periodo gennaio-agosto i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 7.508.516, in aumento del 3,2% sullo stesso periodo del 2024, mentre i movimenti sono stati 53.167, in crescita dell’1,5% sul periodo corrispondente del 2024.

Le merci trasportate per via aerea nei primi otto mesi del 2025 sono state 29.000 tonnellate, in calo (-3,3%) sullo stesso periodo del 2024″, conclude l’Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)