Austrian Airlines testa il “Dubai Deal”: winter trial da dicembre a marzo

Da dicembre 2025 a marzo 2026, Austrian Airlines testerà un nuovo prodotto: il “Dubai Deal”. Il servizio sarà operativo cinque volte a settimana con la flotta A320neo verso la metropoli mediorientale, a partire da una tariffa di 314 euro andata e ritorno. L’offerta è resa possibile dalla additional winter capacity nel medium-haul schedule della compagnia aerea.

“Un aereo in volo è sempre meglio di uno a terra e, allo stesso tempo, vogliamo offrire ai nostri ospiti un’offerta vantaggiosa. Sappiamo che questa rotta presenta una concorrenza agguerrita e molto confortevole. Ma impiegando aerei che altrimenti rimarrebbero inutilizzati durante l’inverno, possiamo permetterci di fare un passo coraggioso, provare qualcosa di nuovo e sfidare il mercato”, spiega Annette Mann, CEO di Austrian Airlines.

“Aerei snelli, prezzi snelli: invece di jet a lungo raggio, la rotta sarà operata dall’A320neo. Sebbene non sia previsto l’intrattenimento a bordo, i passeggeri potranno aspettarsi nuove opzioni e funzionalità da dicembre in poi per personalizzare l’esperienza di volo in base alle loro preferenze individuali. Austrian Airlines si concentra comunque su smart extras and small onboard highlights per rendere il viaggio piacevole. Al prezzo interessante durante l’alta stagione si aggiunge il pluripremiato service concept della compagnia aerea, che include il catering a bordo offerto dall’Austrian Melangerie.

Il “Dubai Deal” sarà attivo da dicembre 2025 a marzo 2026. L’eventuale inserimento permanente nello schedule dipenderà dal successo della sperimentazione.

Il volo OS89 parte da Vienna alle 18:55 ogni lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con arrivo a Dubai alle 03:40 ora locale. Il volo di ritorno, OS90, parte da Dubai alle 06:05 e atterra a Vienna alle 09:25.

Economy Light a partire da 314 EUR (incluso bagaglio a mano da 8 kg).

Economy Classic a partire da 374 EUR (incluso bagaglio da stiva da 23 kg).

European Business Class a partire da 699 EUR (incluso DO & CO catering, due bagagli a mano, due bagagli da stiva e free middle seat)”, afferma Austrian Airlines.

“Con la nostra “Dubai Deal” vogliamo rendere Dubai attraente per i viaggiatori attenti al prezzo, che si tratti di shopping, visite turistiche o semplicemente di prendere il sole. Sono certo che anche i frequent flyer e i mileage collectors coglieranno questa opportunità a fine anno. Questo esperimento dimostra che con coraggio e una chiara attenzione all’essenziale, possiamo esplorare nuove strade”, prosegue Annette Mann.

“Allo stesso tempo, Austrian Airlines sta anche espandendo la capacità invernale verso Malé e Mauritius e tornerà a operare due voli giornalieri per Bangkok“, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)