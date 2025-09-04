Gulfstream completa la 100° aircraft installation dello Starlink In-Flight Wi-Fi

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato il completamento con successo della sua 100th Starlink high-speed internet installation. Il sistema è stato installato su un Gulfstream G650ER presso il Fort Worth Alliance Service Center dell’azienda in Texas.

“Questo traguardo arriva a meno di un anno dal ricevimento da parte di Gulfstream della Federal Aviation Administration (FAA) supplemental type certification per l’installazione di Starlink sui G650 e G650ER, offrendo ai clienti la comodità di collaborare direttamente con l’azienda per aggiornare la connettività dei loro aeromobili. Ad oggi, Gulfstream ha ottenuto certificazioni simili dalla FAA per l’installazione dello Starlink service sui modelli G800, G700, G600, G500, G550 e GV, e prevede di aggiungerne altre. I clienti Gulfstream hanno anche la possibilità di installare Starlink sui velivoli G800, G700, G600 e G500 in produzione”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Nessuno conosce gli aerei Gulfstream meglio di noi e, offrendo queste ulteriori capacità di installazione certificate all’interno delle nostre strutture, i clienti possono collaborare direttamente con i nostri esperti”, ha dichiarato Lor Izzard, senior vice president, Gulfstream Customer Support. “Apprezziamo la fiducia dei clienti nel nostro team, che continua a offrire una service experience fluida, sicura e di alta qualità”.

“Starlink offre ai passeggeri l’accesso simultaneo a una varietà di servizi di bordo, tra cui videochiamate, offerte basate su cloud e trasferimenti dati, grazie alla sua high-speed in-flight connectivity, che offre una latenza inferiore a 90 millisecondi e velocità di download di 100-250 Mbps.

I clienti Gulfstream interessati all’installazione di Starlink sui propri aeromobili devono contattare il loro Gulfstream Customer Support sales representative”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)