Qatar Airways accoglie The Red Sea nella sua rete globale

Qatar Airways annuncia l’imminente lancio delle operazioni verso The Red Sea, Arabia Saudita, con tre voli settimanali (martedì, giovedì e domenica) a partire dal 21 ottobre 2025, diventando così la dodicesima destinazione nel Regno dell’Arabia Saudita servita dalla compagnia aerea.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “L’aggiunta della The Red Sea route da parte di Qatar Airways alla nostra rete globale è un ulteriore esempio del nostro impegno nell’offrire destinazioni diversificate, in linea con le esigenze dei viaggiatori globali più esigenti. The Red Sea, la nostra dodicesima destinazione in Arabia Saudita, offre un’ampia gamma di esperienze uniche e arricchenti in Medio Oriente. Con questo annuncio, queste esperienze di viaggio sono ora accessibili con la migliore compagnia aerea al mondo attraverso il nostro hub pluripremiato, l’Hamad International Airport”.

Il Red Sea Global Group CEO, Mr. John Pagano, ha dichiarato: “Il lancio di questi nuovi voli con Qatar Airways rappresenta un passo significativo nel nostro percorso per affermare The Red Sea come destinazione di lusso di prim’ordine sulla scena mondiale. Mentre continuiamo ad aprire nuovi hotel e attrazioni, questa rotta rende più facile che mai per i viaggiatori sperimentare un lusso senza pari, esplorare la ricca cultura locale saudita e scoprire il nostro approccio pionieristico al turismo rigenerativo”.

“La nuova rotta è destinata ad aprire una maggiore connettività regionale e ad incrementare i viaggi dall’Asia e dall’Europa all’Arabia Saudita, rendendo Qatar Airways l’unica compagnia aerea a collegare The Red Sea a oltre 170 destinazioni globali. Inoltre, Qatar Airways opera oltre 130 voli settimanali in tutta l’Arabia Saudita.

Il volo inaugurale di Qatar Airways avrà luogo il 21 ottobre 2025:

The Red Sea International Airport è architettonicamente ispirato al suo ambiente desertico. L’aeroporto punta a servire oltre un milione di passeggeri all’anno entro il 2030. Dalla sua inaugurazione nel 2023, The Red Sea International Airport è gestito da daa International”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)