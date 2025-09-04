Ryanair installa Bag Sizer più grandi in tutti gli aeroporti

Ryanair informa: “Ryanair ha confermato oggi di aver completato l’installazione dei suoi misuratori di bagaglio a mano più grandi nei suoi 235 aeroporti in tutta Europa. A partire da oggi, giovedì 4 settembre, tutti i passeggeri Ryanair possono portare con sé una borsa personale più grande e gratuita (40 x 30 x 20 cm), che è il 33% più grande del bagaglio a mano gratuito standard dell’UE (40 x 30 x 15 cm).

Ryanair consente a ciascun passeggero di portare a bordo 1 bagaglio a mano gratuito, ma queste borse devono essere in grado di essere inserite sotto il sedile di ogni passeggero. Se i passeggeri desiderano portare un bagaglio a mano extra, possono farlo acquistando il servizio di imbarco prioritario di Ryanair“.

Il CMO di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Da oggi (giovedì 4 settembre) il nuovo bagaglio a mano gratuito di Ryanair, è ora più grande del 33% rispetto allo standard dell’UE. I nostri misuratori di borse in tutti gli aeroporti sono stati ora “riadattati” per ospitare questo bagaglio a mano gratuito più grande. Tutti i passeggeri che desiderano portare con sé una seconda borsa in cabina possono farlo usufruendo del nostro servizio di imbarco prioritario e, se lo desiderano, possono anche acquistare i bagagli da stiva, durante il processo di prenotazione. Ci auguriamo che i nostri clienti apprezzino le dimensioni più grandi e gratuite del bagaglio a mano, ma qualsiasi passeggero che non rispetti questi nuovi generosi limiti, sarà tenuto a pagare la tariffa per il bagaglio registrato al gate d’imbarco”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)