Eurowings: A321neo in livrea speciale per Eurowings Holidays

Eurowings informa: “Eurowings Holidays, il tour operator in crescita della leisure airline tedesca, ha un nuovo flying ambassador: un Airbus A321neo ora vola con XXL sunglasses sul muso.

I ‘world’s fastest sunglasses’ pubblicizzano gli interessanti pacchetti vacanza di Eurowings Holidays sui voli e negli aeroporti di tutta Europa. Il tour operator, che Eurowings ha scorporato come società separata nella primavera del 2025, è destinato a una significativa espansione e si prevede che diventerà uno dei ‘top 10’ players del settore”.

“Non è un caso che sia stato scelto un Airbus A321neo per la livrea speciale. Con oltre 230 posti, l’aeromobile, con marche di registrazione “D-AEEA“, è la scelta perfetta per il “Mallorca Shuttle” di Eurowings. Viene utilizzato principalmente per i voli verso le Isole Baleari, per soddisfare l’elevata domanda di voli diretti verso la destinazione turistica più popolare d’Europa.

L’Airbus A321neo è uno dei jet più efficienti e silenziosi al mondo. Durante le vacanze estive 2025, l’Airbus a medio raggio più lungo e grande ha trasportato ancora una volta migliaia di passeggeri. Eurowings collega la capitale dell’isola, Palma, con 26 aeroporti in tutta Europa e fino a 400 voli a settimana”.

“Ogni anno portiamo in vacanza oltre 20 milioni di persone. Essendo la più grande leisure airline tedesca, abbiamo ritenuto logico dare a uno dei nostri aerei un look adatto alle vacanze”, afferma il CEO di Eurowings, Jens Bischof. “D’ora in poi, il nostro A321neo volerà con XXL sunglasses, così i nostri ospiti non solo raggiungeranno la loro destinazione più velocemente, ma saranno anche veramente cool. Il motto di Eurowings Holidays in futuro sarà: indossate gli occhiali da sole, allacciate le cinture e via, verso la vacanza dei vostri sogni”.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)