News Brevi – 06.09.2025

DASSAULT AVIATION: LA FRENCH VIP UNIT COMPIE 80 ANNI, DI CUI 53 CON I FALCON JET – Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network, Dassault Aviation, afferma: “Il Falcon Customer Service è attivo 24 ore su 24 per i nostri operatori. Tra i reparti di volo che supportiamo c’è l’Escadron Transport 60 (ET 60) di Villacoublay, Francia. L’unità fa parte della French Air Force e opera sei Falcon, un Airbus A330-200 e tre elicotteri Super Puma. Dassault Falcon Service, con Sabena Technics, supporta i Falcon con un team di 15 persone, con personale in servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le missioni possono essere effettuate con breve preavviso a qualsiasi ora, il dispatch deve avvenire entro due o tre ore. Secondo i termini del nostro contratto, la dispatch availability deve essere superiore al 90%. Alcune delle missioni più urgenti sono i voli di evacuazione medica. Uno dei sei Falcon è sempre in medevac configuration e pronto al volo, altri possono essere convertiti a questo scopo. Il team Dassault partecipa al briefing quotidiano del comandante, insieme a chief pilot and operations staff. ET 60 sa, come altri operatori Falcon, di poter contare sulla più ampia Dassault support organization a disposizione per ricambi, ingegneria e supporto AOG. La flotta Falcon comprende due 7X, due 900EX EASy e due 900 originali, ben mantenuti e modernizzati. Questi ultimi due sono esempi notevoli di resistenza e longevità dei Falcon; hanno i numeri di serie 002 e 004, e quest’ultimo ha totalizzato oltre 20.000 ore di volo, il che lo rende il leader della flotta Falcon 900. Come gruppo, i Falcon ET 60 volano circa 2.500 ore all’anno.Tutti sono dotati di encrypted SATCOM equipment per comunicazioni sicure, possono trasportare fino a 14 passeggeri e lo fanno regolarmente. Spesso hanno a bordo il Presidente o il Primo Ministro e un nutrito staff. Oppure un contingente di giornalisti, o una combinazione di tutto quanto sopra. Siamo lieti di avere piloti e assistenti di volo dell’ET 60, tutti Air Force members, che partecipano ai nostri forum periodici, inclusa la presenza di flight attendants come parte del nostro cabin OAB working group”. “L’ET 60 ha una storia gloriosa che risale al 1945, quando la VIP unit fu costituita con l’acronimo GLAM. Iniziò con i Beech 18 e poi con i Dassault Flamant quando entrò in servizio nel 1949. L’unità adottò il Falcon 20 nel 1972 e da allora vola con i Falcon jet. L’unità ha recentemente tenuto celebrazioni ufficiali per celebrare il suo 80° anniversario presso la sua base di Villacoublay. Molti capi di stato e di governo utilizzano i Falcon per VIP transport, tra cui Belgio, Irlanda, Italia e Australia. L’UK No. 32 Squadron RAF, con due velivoli 900LX, è affettuosamente conosciuto come “Royal Squadron” e trasporta la famiglia reale e i VIP del governo. Nell’ambito di una più stretta cooperazione in materia di difesa con il Regno Unito, lo scorso giugno è stato annunciato anche un gemellaggio tra lo Squadrone della RAF e l’ET 60″, prosegue Jean Kayanakis. “Siamo onorati di servire ogni singolo cliente, inclusi capi di stato, medevac operations e i nostri corporate customers. Quando una chiamata arriva al nostro Falcon Command Center per un AOG, diventa immediatamente la nostra massima priorità”, conclude Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network, Dassault Aviation.

LUFTHANSA EMETTE CONVERTIBLE BONDS PER 600 MILIONI DI EURO – Lufthansa informa: “Deutsche Lufthansa AG ha collocato con successo unsecured and unsubordinated convertible bonds per un importo nominale complessivo di 600 milioni di euro”. Till Streichert, CFO di Lufthansa, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del successo dell’emissione di una nuova obbligazione convertibile a condizioni estremamente interessanti. Il successo dell’operazione si è basato sulla forte domanda degli investitori e sulla recente performance positiva del nostro titolo azionario. Il nostro solido bilancio e il rating investment grade ci consentono di accedere a un’ampia e diversificata gamma di strumenti finanziari. La combinazione dell’emissione con un’offerta pubblica di acquisto parziale per la nostra obbligazione convertibile in circolazione ne ha ulteriormente aumentato l’attrattiva e allineato gli interessi di tutti gli stakeholder. La domanda più volte superiore alla media evidenzia ancora una volta la fiducia del mercato dei capitali nella nostra azienda”. “Salvo precedente conversione, rimborso o riacquisto e annullamento, le obbligazioni saranno rimborsate il 10 settembre 2032 al loro importo di rimborso maturato, fissato al 102,66% del loro valore nominale. Gli investitori hanno inoltre la possibilità di convertire le obbligazioni in azioni ordinarie nominative senza valore nominale, nuove e/o esistenti, della società. Deutsche Lufthansa AG intende utilizzare i proventi dell’offerta per finanziare la Convertible Bonds Tender Offer e per scopi aziendali generali, incluso il rifinanziamento del debito esistente”, prosegue Lufthansa. “Inoltre, Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft annuncia i risultati dell’offerta di acquisto in contanti fino a 300 milioni di euro delle obbligazioni convertibili in circolazione al 2,00% con scadenza 2025, il cui importo nominale in circolazione era pari a 600 milioni di euro. La Società ha deciso di riacquistare 300 milioni di euro di obbligazioni convertibili con scadenza nel 2025, pari al 50% del capitale in circolazione. Per finanziare tale riacquisto, la Società prevede di utilizzare i proventi derivanti dal collocamento di 600 milioni di euro di obbligazioni convertibili con scadenza nel 2032, sopra indicato. A seguito del completamento del riacquisto, un importo complessivo di capitale pari a 300 milioni di euro delle Obbligazioni 2025 in circolazione rimarrà in circolazione”, afferma Lufthansa.

DELTA INCREMENTA LE FREQUENZE PER SDF – Delta informa: “Delta è pronta a partire con il suo più ampio programma di voli di sempre per Louisville (SDF). Questo include voli da 10 città degli Stati Uniti, inclusi nuovi voli da Austin e Raleigh-Durham”. “Il prestigioso pastime del Kentucky non è solo una gara, è un’entusiasmante celebrazione a cui i nostri clienti amano partecipare ogni anno”, ha dichiarato Amy Martin, Vice President – Network Planning. “Aggiungeremo oltre 3.000 posti e offriremo oltre 60 voli da e per Louisville per l’evento del 2026, rendendo più facile per i clienti partecipare ai festeggiamenti”. “Atlanta (ATL–SDF): il più grande hub di Delta vedrà aumentare le frequenze nei giorni di punta, portando a 10 voli di andata e 13 voli di ritorno. New York-JFK (JFK–SDF): dopo le ottime performance del 2025, Delta aggiungerà un upgrade per 1x mainline (Airbus A220-100) per soddisfare la domanda. Austin (AUS–SDF) e Raleigh-Durham (RDU–SDF): nuovo servizio non-stop, che amplia l’accesso da queste importanti città”, conclude Delta.

DASSAULT FALCON SERVICE: PROMUOVERE TALENTI E’ ESSENZIALE – Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network, afferma: “Yann ha conseguito una laurea in aeronautica. Ma sarebbe stato il primo a dire di non avere alcuna esperienza pratica quando è stato assunto a contratto presso Dassault Falcon Service (DFS) a Le Bourget. Era il 2006 e aveva 19 anni. Questa non è una storia insolita all’interno della nostra worldwide Customer Service organization, dove selezioniamo sia per competenza che per passione. E anche per un pizzico di spirito avventuroso che ci aiuta a espanderci in nuove regioni. È stato assunto a tempo pieno dopo la prima settimana. Nel giro di due anni era un membro chiave dei Go Team inviati in tutto il mondo. Yann ha lavorato anche come line service engineer a Vnukovo, dove Dassault non aveva un hangar. Si occupava anche della manutenzione degli aerei negli altri aeroporti di Mosca, Sheremetyevo e Domodedovo. Dopo sette anni trascorsi a Mosca, Yann accettò un incarico come coordinatore presso il Falcon Command Center di Teterboro. In seguito è diventato tech rep for Falcon 7X and 8X owners in the northeast region, da New York al Canada. Per molti clienti lì, era il volto del Falcon Customer Service. In effetti, le capacità di Yann nel coordinamento dei clienti si sono dimostrate così buone che si è trasferito di nuovo, questa volta nel sud-est degli Stati Uniti, come supervisore ad interim del nostro Command Centerin Melbourne, Florida”. “Yann, che ora è tra i nostri dipendenti più esperti, ha solo 38 anni e non mi sorprenderebbe se cercasse la prossima frontiera nel Falcon service. ‘Passione, attenzione alla soddisfazione del cliente e dedizione alla famiglia’ sono le sue priorità”, conclude Jean Kayanakis.