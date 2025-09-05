Eurowings e Greenlyte firmano un memorandum d’intesa per una partnership strategica

Eurowings informa: “Via libera per un’innovazione tecnologica a Düsseldorf Airport: la start-up Greenlyte, con sede a Essen, sta costruendo un real-world laboratory for next-generation sustainable aviation fuel presso il più grande aeroporto della Renania Settentrionale-Vestfalia. L’impianto consentirà la produzione “air-to-tank” utilizzando il cosiddetto “power-to-liquid” kerosene process. In un memorandum d’intesa firmato, Eurowings, compagnia aerea di Lufthansa Group, ha dichiarato la sua intenzione di essere l’acquirente esclusivo dell’intero volume di produzione di SAF per un periodo iniziale di 3 anni. Oltre a ciò, Eurowings sarà il partner strategico di questo progetto innovativo. La compagnia aerea gestisce la sua più grande base europea presso l’aeroporto di Düsseldorf.

Gli electricity-based fuels svolgono un ruolo tecnologico chiave nel rendere il volo più sostenibile in futuro. Il real-world laboratory,, che una volta completato sarà uno dei più grandi impianti al mondo per la produzione del cosiddetto “Direct Air Capture to Sustainable Aviation Fuel” (SAF), verrà costruito nell’area aeroportuale, accanto all’autostrada e alla linea Skytrain”.

“Con la sua tecnologia innovativa e altamente efficiente, la start-up Greenlyte estrae CO2 direttamente dall’atmosfera, produce idrogeno verde nello stesso processo e converte entrambi in carburante sintetico. Il fabbisogno di elettricità è coperto proporzionalmente da un impianto fotovoltaico installato localmente presso l’aeroporto. Si prevede che la capacità produttiva annua totale di PtL-SAF del real-world laboratory sarà di circa 150 tonnellate. Matematicamente, questo è sufficiente per 60 voli tra Düsseldorf e Palma, con l’attuale SAF blending ratio consentito di circa il 50%. L’impianto di Düsseldorf dovrebbe principalmente fungere da proof of concept e aprire la strada a impianti commerciali con una capacità significativamente maggiore.

Ad oggi, il PtL-SAF è fino a dieci volte più costoso del cherosene fossile. Attualmente, viene prodotto solo in pochi laboratori e centri di prova. Per rendere possibile un ampio utilizzo di electricity-based aviation fuels, la loro disponibilità deve aumentare e i prezzi devono diminuire significativamente. Solo allora sarà possibile soddisfare i requisiti relativi alle quote di miscelazione”, prosegue Eurowings.

“Il futuro del volo deve essere più sostenibile e conveniente. Il SAF real-world laboratory presso il nostro sito più grande a Düsseldorf dimostra concretamente come l’electricity-based SAF possa essere reso tecnologicamente fattibile. Tuttavia, la redditività commerciale è altrettanto cruciale. Per avviare l’espansione del mercato, i decisori politici dovrebbero sviluppare misure che promuovano gli investimenti in impianti di produzione di PtL e, in questo modo, contribuiscano a colmare il divario di prezzo tra PtL-SAF e cherosene fossile”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings.

“La dichiarazione d’intenti di Eurowings di acquistare il SAF prodotto nel nostro aeroporto è un segnale importante e forte”, ha dichiarato Lars Redeligx, CEO of Düsseldorf Airport. “L’approvvigionamento di carburanti sostenibili è di fondamentale importanza per la trasformazione sostenibile del nostro settore. Affinché in futuro il SAF basato sull’elettricità possa essere offerto a un prezzo inferiore, è necessario rafforzare l’incremento della produzione e migliorare il processo produttivo attraverso approcci innovativi. Per questo motivo siamo molto lieti di collaborare con Euref Campus ed Eurowings per portare avanti il progetto della start-up di Essen e compiere così un ulteriore passo avanti verso il SAF real-world laboratory presso il nostro aeroporto”.

“Siamo orgogliosi di aver trovato in Eurowings e nell’aeroporto due partner pionieristici nella Renania Settentrionale-Vestfalia, che credono nel potenziale della nostra tecnologia per un volo a impatto zero sul clima”, afferma Florian Hildebrand, CEO e co-fondatore di Greenlyte. “Con questo progetto, stiamo compiendo un altro grande passo: vogliamo dimostrare che l’eSAF può essere prodotto in modo economicamente conveniente e scalabile, e che è proprio così che la nostra tecnologia diventerà un catalizzatore per la trasformazione dell’aviazione. Il progetto si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio progetti e sottolinea che la defossilizzazione non può essere ottenuta solo attraverso l’innovazione, ma attraverso partnership coraggiose”.

