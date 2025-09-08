Emirates estenderà la Premium Economy a tutti gli A380 flight per New York

Emirates informa: “Emirates ha annunciato che i suoi A380 flights per New York JFK offriranno tutti quattro classi di viaggio, inclusa la pluripremiata Premium Economy.

I voli diretti EK201/202, che servono il collegamento giornaliero Dubai – New York JFK, saranno operativi in Premium Economy dal 1° dicembre.

Inoltre, gli altri voli giornalieri di Emirates via Milano, operati come EK205/206, offriranno l’esperienza esclusiva della Premium Economy dal 10 novembre. I clienti che viaggiano tra Dubai e Milano avranno ora la libertà di selezionare posti in Premium Economy su due voli giornalieri, incluso l’altro volo EK091/092.

I nuovi upgrade del servizio Emirates Dubai – New York andranno ad aggiungersi ai voli EK203/204, che già offrono quotidianamente ai clienti la cabina Premium Economy, promettendo livelli di comfort eccezionali sui voli a lungo raggio.

I biglietti in Premium Economy possono essere prenotati immediatamente su emirates.com, tramite l’app Emirates, tramite agenzie di viaggio online e offline e presso gli Emirates retail stores”.

“Gli aeromobili A380 riconfigurati per operare come EK201/202 ed EK205/206 offriranno posti in First Class, Business Class, Premium Economy ed Economy Class, offrendo ai clienti maggiori opzioni tra cui scegliere, sia che viaggino per lavoro che per piacere.

Queste aggiunte amplieranno la rete di destinazioni Emirates che offrono la Premium Economy sulla sua flotta A380, B777 e A350 a 68 destinazioni globali entro marzo 2026, sottolineando l’impegno della compagnia aerea a investire nella migliore esperienza di viaggio possibile e ad aggiungere più opzioni di cabina premium, coerenza e scelta in tutte le aree geografiche.

Le ultime novità di Emirates a bordo dell’A380 a quattro classi sono disponibili sulle principali rotte verso Australasia e Asia, tra cui Sydney, Singapore, Osaka, Mumbai, Bangalore e altre ancora”, prosegue Emirates.

“Su un A380 Emirates a quattro classi, la cabina Premium Economy si trova nella parte anteriore del main deck e offre 56 posti disposti in una configurazione 2-4-2. Ogni posto offre un’ampia distanza e ampiezza per lavorare e rilassarsi, oltre a caratteristiche personalizzate come punti di ricarica integrati e un tavolino da cocktail laterale. L’esperienza a bordo è completata da servizi accuratamente selezionati, un menù curato e un’ampia scelta di bevande, tra cui il Chandon Vintage Brut 2016, un’esclusiva mondiale per gli Emirates Premium Economy passengers”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)