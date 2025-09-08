Qatar Airways e China Southern Airlines ampliano i voli e la codeshare partnership

Qatar Airways informa: “Qatar Airways e China Southern Airlines annunciano un’importante espansione della loro codeshare partnership e un aumento delle frequenze tra Doha e Pechino, in vista del Golden Week holiday period in Cina. Questa crescita si basa sul Memorandum d’Intesa firmato lo scorso anno, rafforzando l’impegno comune delle compagnie aeree nel fornire maggiore connettività ai viaggiatori globali provenienti dalla Cina.

A partire dal 16 ottobre 2025, Qatar Airways condividerà il codice sui tre voli diretti settimanali di China Southern tra Pechino Daxing e Doha. Analogamente, China Southern espanderà il suo codice “CZ” sui voli operati da Qatar Airways oltre Doha verso 15 destinazioni in Africa, Europa e Medio Oriente, tra cui Amman, Atene, Barcellona, Il Cairo, Dar es Salam, Madrid e Monaco di Baviera”.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Qatar Airways e China Southern hanno stretto una partnership che continua a stabilire nuovi standard nel settore. Quest’ultima espansione garantisce che ogni rotta di Qatar Airways verso la Cina sia ora accessibile ai passeggeri di China Southern Airlines, sottolineando il nostro impegno a lungo termine verso un mercato che è parte integrante della nostra crescita e connettività. In concomitanza con la Golden Week di quest’anno, questa partnership offre ai viaggiatori cinesi un accesso senza pari attraverso Doha a oltre 170 destinazioni della nostra rete globale tramite l’Hamad International Airport, Best Airport in the Middle East, secondo quanto votato da Skytrax nel 2025”.

“Qatar Airways ha già inserito il suo codice sui voli operati da China Southern tra Guangzhou e Doha da aprile 2024. Basandosi sui codeshare esistenti tra Guangzhou e Pechino Daxing, China Southern estenderà il suo codice ai voli tra Doha e quattro importanti città cinesi: Chengdu Tianfu, Chongqing, Hangzhou e Shanghai, previa approvazione del governo cinese.

Pechino Daxing è il secondo scalo cinese servito da voli diretti operati da China Southern Airlines. Pechino è inoltre collegata a Doha tramite un volo giornaliero di Qatar Airways e un volo giornaliero di Xiamen Airlines“, prosegue Qatar Airways.

Il China Southern Airlines President and CEO, Mr. Han Wensheng, ha dichiarato: “Pechino Daxing è un pilastro dello sviluppo internazionale di China Southern e il lancio dei nuovi servizi per Doha ne rafforza ulteriormente il ruolo, affiancandosi alle nostre operazioni esistenti da Guangzhou. Insieme a Qatar Airways, stiamo ampliando le opportunità per i passeggeri cinesi di raggiungere destinazioni in Europa, Medio Oriente, Africa e Americhe attraverso l’Hamad International Airport di Doha. Questa partnership sottolinea il nostro impegno nel costruire un accesso globale più ampio e nell’offrire un world-class service ai nostri clienti”.

“Con questo aumento di frequenza e l’espansione del codeshare, Qatar Airways e i suoi due partner strategici, China Southern Airlines e Xiamen Airlines, offriranno ora 64 voli settimanali su otto scali nella Greater China. Si tratta di una delle reti più estese create da Qatar Airways, operata da aeromobili all’avanguardia dotati della connettività Wi-Fi gratuita Starlink in volo.

Qatar Airways e China Southern Airlines continueranno a consolidare la loro partnership in altri settori, tra cui le operazioni cargo e i programmi fedeltà, nell’ambito del loro impegno congiunto a costruire partnership solide e sostenibili a vantaggio dei viaggiatori di tutto il mondo”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)