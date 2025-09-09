La Air France Foundation intensifica il suo impegno

Air France informa: “L’8 settembre la Air France Foundation ha organizzato un evento speciale al Palais de Tokyo, dove ha presentato le sue principali iniziative future in Francia e all’estero, alla presenza di membri del Board della Fondazione, partner associations che supervisionano l’attuazione dei progetti e dipendenti volontari. Durante l’evento, la Fondazione ha annunciato il lancio di una fundraising platform per contribuire ai progetti selezionati e sostenuti dalla Air France Foundation.

Da oltre 30 anni Air France Foundation si impegna per migliorare la vita dei bambini e dei giovani vulnerabili attraverso il sostegno a progetti senza scopo di lucro in Francia e nel mondo. Il suo lavoro si concentra su tre aree chiave: facilitare l’accesso all’istruzione e all’occupazione, sensibilizzare sulle questioni ambientali e iniziative di aiuto umanitario. Per il periodo 2025-2026, sono stati selezionati 36 progetti che riceveranno il sostegno della Fondazione. Per l’80% di questi progetti, ciò comporta il rinnovo della partnership esistente, a dimostrazione dell’impegno della Fondazione nel garantire che le sue azioni abbiano un impatto a lungo termine.

Per guidare le sue azioni e promuovere le sue iniziative, la Fondazione si affida ai suoi amministratori, tra cui l’astronauta Thomas Pesquet, che ha iniziato la sua carriera come pilota presso Air France“.

“Come ex dipendente di Air France, ho sempre sentito un forte legame con la compagnia, e ancora di più con la Fondazione, che mi sta molto a cuore. Ho sempre cercato uno scopo più profondo in tutto ciò che faccio e l’ho trovato collaborando con le associazioni, in particolare con quella che mi sta più a cuore, la Air France Foundation”, ha affermato Thomas Pesquet.

“Storicamente, la Fondazione finanzia le sue attività attraverso i contributi di Air France e Servair, nonché le donazioni dei clienti Air France sotto forma di Flying Blue Miles. Queste miglia vengono poi convertite in azioni concrete realizzate dalle associazioni, come l’invio di materiale scolastico, il trasporto di bambini malati in ospedale o la fornitura di assistenza educativa in aree isolate.

Le donazioni possono essere effettuate direttamente sul sito web di Flying Blue: https://www.flyingblue.com/en/mileshub/donate.

A partire da settembre 2025, la Air France Foundation lancerà una nuova online fundraising platform per effettuare donazioni una tantum o ricorrenti tramite carta di credito. L’obiettivo è offrire a tutti, viaggiatori e non viaggiatori, l’opportunità di sostenere progetti selezionati dalla Fondazione. Ogni donazione genera una ricevuta fiscale, che dà diritto a una detrazione fiscale.

È possibile accedere a questa piattaforma all’indirizzo https://dift.com/en/donation/fondation-airfrance.

La forza della Fondazione risiede anche nel coinvolgimento dedicato dei dipendenti Air France di tutti i settori della compagnia. Nel 2024, oltre 5.000 dipendenti, pilots, cabin crew, cargo agents, aircraft mechanics, customer service agents and administrative staff in Francia e in tutto il mondo hanno partecipato a iniziative locali sul campo, raccolte fondi o programmi di mentoring”, prosegue Air France.

“Dalla sua creazione nel 1992, Air France Foundation ha sostenuto oltre 1,5 milioni di bambini e ragazzi malati, disabili o in gravi difficoltà in tutto il mondo”, ha dichiarato Anne Rigail, CEO di Air France. “La sua missione è resa possibile grazie alla straordinaria dedizione delle associazioni partner, degli amministratori e dei dipendenti di Air France. Questo straordinario sforzo collettivo, unito al generoso sostegno di un numero crescente di donatori, consentirà alla Fondazione di proseguire il suo fondamentale lavoro”.

(Ufficio Stampa Air France)